Řidič Fordu jel po ulici Osvoboditelů a chtěl pokračovat rovně do Dlouhé ulice, druhý šofér jel po tř. T. Bati směrem od Vizovic na Otrokovice. „Jeden z řidičů nerespektoval červenou na semaforu a najel do křižovatky v době, kdy druhý vjel do křižovatky na zelený světelný signál,“ popsala mluvčí.

„Pokud jste tuto nehodu viděli a můžete svým svědectvím pomoci policistům s jejím objasněním, volejte, prosím, na linku tísňového volání policie – 158,“ vyzvala Kozumplíková.