87letý senior ze Zlína se v pátek 9. srpna odpoledne vydal na běžný nákup do nedaleké prodejny potravin, ale domů se ani do večerních hodin nevrátil. Po delší době, co na něj jeho manželka marně čekala, se rozhodla vytočit tísňovou linku městské policie 156.

„K prověření události ihned zamířila hlídka MP Zlín z okrsku Jižní Svahy, která byla zakrátko úspěšná a seniora nalezla nedaleko obchodu. Starý pán seděl na lavičce a stěžoval si na dušnost a celkovou tělesnou slabost,“ uvedl mluvčí Městské Policie Zlín Pavel Janík.

Strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která seniora převezla k dalšímu ošetření do krajské nemocnice. Tašku s nákupem hlídka MP Zlín převezla do jeho bydliště a předala ji manželce.

Vzhledem k vysokým teplotám, které již několik dní panují, městská policie zveřejnila doporučení Českého hydrometeorologického ústavu. Ten varuje před vysokou zátěží na lidský organismus a nebezpečím přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.