Servisní technik kávovarů Hledáme servisního technika pákových kávovarů do Lázeňské kávy! Chcete se stát součástí týmu, který přináší prvotřídní kávu a kávové zážitky našim zákazníkům? Jsme Lázeňská káva - vaše pražírna kávy, a právě teď hledáme šikovného a nadšeného technika pro servis pákových kávovarů. Co vás čeká: ? Servis a údržba pákových kávovarů - Zajišťování špičkového stavu kávovarů, diagnostika a opravy závad. ? Instalace a seřizování kávovarů - Pomoc našim zákazníkům s instalací a nastavením kávovarů pro dosažení nejlepší chuti kávy. ? Poradenství a školení - Školení zákazníků a baristů v oblasti údržby a používání kávovarů, poskytování odborného poradenství. ? Pravidelné revize a údržba - Pravidelné kontroly a údržba kávovarů přímo u zákazníků. Co od vás očekáváme: ? Zkušenosti se servisem kávovarů - Praxe v oblasti servisu a údržby pákových kávovarů je velkou výhodou. ? Technické znalosti - Schopnost diagnostikovat a opravovat technické problémy. ? Komunikační dovednosti - Schopnost efektivně komunikovat s našimi zákazníky a poskytovat jim podporu. ? Zájem o kávu - Nadšení pro kávu a chuť neustále se zlepšovat v oblasti kávové technologie. Co nabízíme: ? Stabilní zázemí - Práci v dynamické a rostoucí společnosti, která si váží svých zaměstnanců. ? Školení a rozvoj - Možnost odborného růstu a školení v oblasti kávových technologií. ? Zaučení nováčků - Nováčky pečlivě zaučíme a poskytneme jim veškerou potřebnou podporu pro úspěšný start. ? Přátelský kolektiv - Práce v příjemném a přátelském týmu lidí, kteří sdílejí vášeň pro kávu. ? Atraktivní finanční ohodnocení - Konkurenceschopný plat a benefity. Přidejte se k nám a staňte se součástí Lázeňské kávy, kde pražení a příprava kávy není jen prací, ale i vášní. Těšíme se na vaši přihlášku! 23 000 Kč

Detail nabízené práce