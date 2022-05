Těžkým zraněním dvou chodkyň skončila nehoda dvou motorek

Dvěma vážnými zraněními skončila nehoda dvou motorek a dvou chodkyň, přecházejících dnes odpoledne přes cestu v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku. Při střetu došlo k vážnému zranění mladé dívky, která byla letecky transportována do krajské nemocnice do Zlína. Druhou zraněnou ženu i oba motorkáře převezly do nemocnice sanitky.

Nehoda dvou motorek a dvou chodkyň | Foto: HZS ZLK