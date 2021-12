„Mohu potvrdit pád muže z vyššího patra panelového domu. Svým zraněním bohužel podlehl,“ uvedl za zlínskou policii mluvčí Petr Jaroš. Doplnil dál informaci, že se případem nyní zabývají kriminalisté.

„Na místo byla přivolána posádka ZZS ZK, ta konstatovala už jen smrt muže. Utrpěl po pádu zranění neslučitelná se životem,“ doplnil za krajské zdravotní záchranáře Jakub Omelka. Dodal, že na místo byl proto povolán koroner.

„Byl jsem se večer jen projít, když jsem uslyšel velkou ránu,“ pak jsem vzápětí uviděl, co se stalo,“ popsal událost očitý svědek. Zdroj, jehož identitu Deník zná, nechtěl být jmenován.

„Je to hrozné, co se děje, lidi blázní, je to velká tragédie,“ uvedla přihlížející žena Simona.

„Hned se tady sjelo plno policejních aut, záchranka, hned jsme si mysleli, že se něco stalo. Je to tragédie,“ doplnil starší manželský pár, který byl v době tragédie venku se psem.