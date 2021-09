Informaci potvrdil Deníku mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

„V uvedenou dobu došlo na přechodu bez závor ke střetu nákladního vlaku s osobou. Ta byla na místě usmrcena,“ uvedl Martin Drápal.

Muži tak nepomohl ani zásah krajských zdravotníckých záchranářů.

„Přecházel přes koleje se sluchátky na uších. Muž utrpěl při střetu zranění neslučitelná se životem. Výjezdová lékařka na místě již jen konstatovala smrt,“ uvedl za ZZS ZK mluvčí Jakub Omelka.

Podle smutných statistik zemřelo ve Zlínském kraji k 7. září od začátku letošního při dopravních nehodách již 18 osob. Za celý loňský rok zemřelo v kraji při dopravních nehodách 22 lidí.

„Navíc jsou teprve před námi měsíce, kdy dochází ke střetu vozidel a chodců kvůli špatné viditelnosti. Také se začnou měnit povětrnostní podmínky, které stojí za řadou nehod. V každém případě se zvyšuje počet nehod, kdy je na vině nesprávný styl jízdy či agresivita řidičů,“ připomněl krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík.

Co se týká zlozvyku nosit sluchátka v dopravním provozu či během přecházení kolejí, jde podle něj o hazard se životem a zdravím. A to nejen těch, kteří sluchátka nosí, ale i ostatních.

„Je to pořád stejné, někteří si pustí muziku nahlas do sluchátek a přetáhnou si přes hlavu i kapuci. Jde o potenciální nebezpečí jak pro chodce, tak i pro řidiče. Je to skutečně problém, protože tím člověk prakticky přichází o jeden ze svých smyslů. V případě použití kapuce současně ztrácí výhled na situaci kolem sebe,“ připomněl dopravní expert.

Každý by měl podle něj zvážit, jestli mu to za to stojí.

„Vždyť jde o zbytečnou smrt a hrozné neštěstí. V tomto případě zcela zbytečně vyhasl mladý život,“ komentoval odborník na bezpečnost v dopravě Zdeněk Patík.

Podle statistik Drážní inspekce, která se mimořádnými událostmi na kolejích zabývá, došlo letos ve Zlínském kraji již k šesti střetům vlaku s osobou. Pět lidí je nepřežilo. Loni do konce srpna došlo na železnicích v kraji celkem ke 12 střetům s osobou. Devět lidí je nepřežilo, tři osoby se zranily.