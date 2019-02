V ulici Hornomlýnská ve Zlíně, srazil v pátek ráno vlak ženu. Na místě zasahovaly složky IZS. Informaci potvrdila Deníku zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

"Dnes v šest hodin ráno vstoupila do kolejiště vlaku jedoucího ve směru od Otrokovic do Vizovic na ulici Hornomlýnská šestačtyřicetiletá žena ze Zlína. Strojvedoucí i přes veškeré úsilí nedokázal zabránit srážce. Žena střet s vlakem přežila," uvedla zlínská policejní mluvčí. Podle ní ženu s těžkým zraněním převezli záchranáři do nemocnice. Provoz na trati byl zastaven a nahrazen náhradní dopravou až do ukončení vyšetřovaní železničního neštěstí.

"Veškeré bližší okolnosti vztahující se ke srážce vlaku s ženou šetří zlínští kriminalisté," doplnila Monika Kozumplíková.

Nehoda neunikla pozornosti veřejnosti, podle přispěvatelů na sociálních sítích se stala v místě, kde si lidé přes trať zkracují cestu.

"Vlak stál kousek od domu, kde bydlím. Přechod tam není, ale jsou tam díry v plotu, kde si lidé zkracují cestu. Vlak v tomto úseku ale jde slyšet velmi dobře. Lidi velmi hazarduji, slyší vlak, ale beztak tam lezou, aby ušetřili kousek času, přeci je ještě vlak daleko, tak co budu čekat, že. Jenže stává se i to, že se na kolejích člověk zasekne - starší lidé třeba vozíkem, podpatkem, blbě šlápnou, spadnou, zvlášť v tomto počasí a než se "posbírají", je vymalováno. Smutné. Uspěchaná doba, bohužel," uvedla například Markéta Maňáskové na facebookovém profilu Co mě štve ve Zlíně.