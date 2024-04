Profesionální hasiči z Luhačovic a Zlína zasahovali ve čtvrtek 28. března po půl třetí odpoledne u dopravní nehody osobního automobilu, mezi Velkým Ořechovem a Doubravami. Auto zůstalo po havárii převrácené na střeše. Tři cestující se zranili.

Do příjezdu hasičských jednotek se o zraněné postarali svědci nehody, kteří projížděli kolem. „Hasiči poskytli zraněným předlékařskou péči do příjezdu zdravotních záchranářů, kterým následně pomohli s jejich transportem do sanitních vozů,“ informoval mluvčí hasičů David Martinec.

I přes nehezky vypadající nehodu mohou všichni tři účastníci mluvit o velkém štěstí – všichni byli připoutaní, a to včetně obou spolujezdkyň, které seděly vzadu. Kdyby tomu tak nebylo, jejich zranění by podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriely Netopilové Sluštíkové byla s největší pravděpodobností podstatně vážnější.

„Jedna ze spolujezdkyň si našim posádkám stěžovala na bolest žeber a zad. Záchranáři ji vyšetřili, zajistili žilní linku, podali infuzi, imobilizovali a transportovali k dalšímu vyšetření a ošetření zdravotníkům traumatologické ambulance zlínské nemocnice,“ uvedla Netopilová Sluštíková.

Stejně tak zdravotnické posádky v rámci přednemocniční neodkladné péče ošetřily druhou cestující. Utrpěla především povrchová poranění. Také řidič utrpěl povrchová poranění, konkrétně v obličeji. „I tyto dva účastníky dopravní nehody po jejich vyšetření a zajištění na místě zdravotnické týmy převezly do zlínské nemocnice,“ dodala mluvčí zdravotnických záchranářů.

Hasiči po provedení protipožárních opatření na žádost policistů převrátili nabourané auta zpět na kola a odtlačili je mimo komunikaci.