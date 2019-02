Želechovice nad Dřevnicí - K hrozivě vypadající dopravní nehodě vyjížděli včera po obědě záchranáři a hasiči. Na nechráněném železničním přejezdu v Želechovicích nad Dřevnicí se střetl vlak s osobním autem. Řidička však vyvázla bez zranění.

„Vlak odhodil auto mimo přejezd. Řidička se dostala z auta bez nutnosti vyprošťování," popsal za krajské hasiče mluvčí Libor Netopil. Hasiči zajistili místo nehody a havarované osobní vozidlo. „Asi padesát cestujících z osobního vlaku přestoupilo na přistavený náhradní autobusový spoj," doplnil mluvčí krajských hasičů.

Erika Machačová, která jela se svým přítelem na dovolenou s několika kufry, si však postěžovala, že jednání bylo katastrofální.

„Chtěli jsme jet původně do Nového Malína u Šumperka. Na nádraží jsme zjistili, že spoj nejede. Ale nikdo nám nic neřekl, nechali nás tam stát a my jsme stále zjišťovali, co se děje," popsala jedna z desítek cestujících.

„Když jsme se ptali, stále na nás byli arogantní a velmi neochotní. Nakonec jsme zjistili, že náhradní autobus jede pouze směrem na Vizovice a ne směrem na Otrokovice," dodala.

Trolejbusem by už cestu nestihli. Požadovali proto na vlakovém nádraží vrácení jízdného.

„Paní na přepážce byla velmi nepříjemná a po delší době sama zjistila, že se už nemáme jak na místo dostat, tedy nám peníze vrátila. Víme, že nikdo z drah nemůže za to, že se stala nehoda, ale jejich neochota a arogantní jednání byly hrozné. Táhli jsme se s těžkými zavazadly a také za to nemůžeme a na nikoho nekřičíme," poznamenala cestující Erika Machačová.