Sedmadvacetiletý muž zemřel v sobotu krátce před šestou hodinou u zastávky Zlín – Dlouhá. Podle všeho nezaregistroval projíždějící vlak. Z řady reakcí na sociálních sítích lze vyčíst, že šlo o velmi oblíbeného a vstřícného člověka, který měl řadu kamarádů a ti nyní truchlí.

„Poznala jsem tě jako pozitivního kluka, který se vždycky usmíval…Takhle si tě budu pamatovat a děkuji za to, že jsem tě mohla poznat… Teďkom se ty usmíváš na nás z vrchu a my na tebe odtud a vzpomínky zůstanou navždycky… Budeš chybět všem, co tě měli rádi a milovali,“ zní jedna z reakcí.