Popíjel slivovici, pak sedl za volant. V centru Zlína naboural sloup i auto

S více než dvěma promile alkoholu v organismu se ve středu před polednem vydal na cestu centrem Zlína sedmadvacetiletý řidič Peugeotu. Nezvládl se však s autem držet ve svém jízdním pruhu a při jízdě několikrát přejel do protisměru. Narazil přitom do sloupu veřejného osvětlení i do protijedoucího vozu.

