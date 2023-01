Vracel se nad ránem, vínem omámen. Narazil autem do plotu a ujel

Dvaadvacetiletý cizinec se po propařené noci vracel ráno z diskotéky domů. Ve Zlíně-Loukách nezvládl projekt svým audi zatáčkou, třikrát vyjel ze silnice a nakonec narazil do plotu, který poškodil. To ho nezastavilo, vycouval a pokračoval v jízdě, aby byl co nejrychleji doma.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vracel se z diskotéky, narazil do plotu a ujel. | Foto: Policie ZLK