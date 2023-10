Nehoda mezi motocyklem, který řídil značně podnapilý dvaatřicetiletý řidič, a vozem Škoda Fabia zaměstnala poslední říjnový pátek dopravní policisty ve Zlíně. Řidič motocyklu nadýchal po srážce bezmála tři promile alkoholu a se zraněním skončil v nemocnici. „Při jízdě neměl nasazenou přilbu a jeho motocykl neměl platnou technickou prohlídku,“ doplnila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Nehoda motocyklu. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

K dopravní nehodě došlo v samém centru Zlína na třídě Tomáše Bati u náměstí Míru krátce po páteční dvaadvacáté hodině.

Motocyklista chtěl přejet z levého do prostředního jízdního pruhu. Přitom si zřejmě nevšiml automobilu jedoucího v prostředním pruhu narazil do něj. Záchranáři muže se zraněním převezli do nemocnice.

„Přiznal, že vypil minimálně láhev Veltlínského vína, ale víc si nepamatoval,“ řekla Monika Kozumplíková. Motocykl, na kterém opilý řidič jel, neměl už tři roky platnou technickou prohlídku.

U řidiče osobního automobilu byla dechová zkouška negativní. Škodu na dopravních prostředcích policisté vyčíslili na šedesát tisíc korun. Za ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí řidiči motocyklu až tříleté vězení, peněžitý trest nebo zákaz řízení.

V centru Zlína na tř. T. Bati boural v pátek 27. října 2023 silně opilý motocyklista.Zdroj: Policie ČR