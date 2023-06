Oslavte celoroční dřinu vašich dětí třeba výletem nebo zmrzlinou. Kam to bude? Vyberte si.

Zámecké nádvoří v Holešově. Ilustrační foto | Foto: Deník/Kristýna Klusáková

Zlínský kraj

Na výlet do ZOO

Kde? Zoo a zámek Zlín-Lešná

Kdy? Denně od 8:30 do 18 hodin

Proč? Tradičně oblíbeným místem pro výlet s dětmi je zlínská zoo. Návštěvníci by rozhodně neměli vynechat výběh slonů v Karibuni. Velkým lákadlem pro malé i velké návštěvníky je především zdejší sloní sameček Zyqarri, který teprve nedávno oslavil druhé narozeniny.

Co se platí? Dospělý 210 korun a dítě od 3 do 12,99 let 150 korun při platbě online (při koupi vstupenek na místě se cena liší)

Sloni v zoologické zahradě Lešná, Ilustrační fotoZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Zdarma do Památníku Tomáše Bati

Kde? Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Kdy? Pátek 30. června od 10 hodin

Proč? Také letos bude Památník Tomáše Bati ve Zlíně otevřen k prohlídkám se vstupem zdarma na poslední den školního roku. Bezplatný vstup platí nejen pro ty školou povinné, ale i pro všechny příchozí návštěvníky. Lidé mohou využít i komentované prohlídky, při kterých se dozví spoustu zajímavostí a perliček, a to nejen k architektuře a historii tohoto architektonického skvostu.

Co se platí? zdarma

Památník Tomáše BatiZdroj: Deník/Jan Karásek

S vysvědčením do Slováckého muzea

Kde? Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Kdy? Pátek 30. června od 9 do 14 hodin

Proč? Děti s vysvědčením se mohou v muzeu těšit na volný vstup, malování na obličej a výtvarnou dílničku.

Co se platí? Děti zdarma

Letní akce organizované Slováckým muzeem Uherské Hradiště.Zdroj: Slovácké muzeum

Včelka Mája ve Zlatém Jablku

Kde? Zlaté Jablko ve Zlíně

Kdy? Pátek 30. června a sobota 1. července vždy od 10 do 18 hodin

Proč? Akce nabídne malování na obličej, tetovací studio, fotokoutek, pavoučí les, velkoformátovou hru, házení na kulisu nebo umělecký koutek s omalovánkami. Nebude chybět ani scéna plná atrakcí - medové hry (úkoly a soutěže), ze kterých každý obdrží medaili a diplom.

Co se platí? zdarma

Včelka Mája ve Zlatém Jablku ve Zlíně.Zdroj: Zlaté Jablko

Muzeum filmových legend

Kde? Kroměříž - Kotojedy

Kdy? Denně (podrobná otevírací doba na webových stránkách)

Proč? Gandalf, Iron Man, Mistr Yoda, Dobby i Superman na jednom místě. Unikátní zážitkové muzeum plné soch, figurek a replik ze světa filmů, jejichž detailní zpracování návštěvníkům často vezme dech, nabízí netradiční zážitek pro malé i velké filmové nadšence.

Co se platí? Dospělí 250 korun, děti od 3 do 15 let 190 korun, děti do 3 let zdarma.

Muzeum filmových legend v Kroměříži.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Letní festival stavebnic ve Zlíně

Kde? 14|15 Baťův Institut ve Zlíně

Kdy? Od pondělí 3. července denně od 10 do 18 hodin

Proč? Letní festival stavebnic představí rodinám s dětmi trendy stavebnice z nejrůznějších materiálů a provedení. Návštěvníci si budou moci společně se svými ratolestmi různé stavebnice také odzkoušet. Festival potrvá od 3. července denně po celé letní prázdniny.

Co se platí? Vstupné 100 korun, rodinné 300 korun

Festival stavebnicZdroj: Deník/Jan Karásek

Na zmrzlinu zdarma do Kafe na rohu

Kde? Kafe na rohu v Obchodním domě ve Zlíně

Kdy? Pátek 30. června

Proč? Malou zmrzlinu zdarma získají v pátek všichni žáci a studenti, kteří v kavárně ukážou svá vysvědčení. Kavárna navíc v tento den slaví první narozeniny v Obchodním domě a tak si pro návštěvníky zároveň připravila akci 1+1 káva zdarma.

Co se platí? Zmrzlina zdarma po předložení vysvědčení

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Do letního kina na Pinocchia

Kde? Zámecké nádvoří v Holešově

Kdy? Pátek 30. června od 21 hodin

Proč? Všechny žáky základních škol a jejich rodiče zve Městské kulturní středisko v Holešově za vysvědčení na promítání pohádky Pinocchio. Filmová verze velmi známé předlohy o dřevěném panáčkovi, kterému osamělý řezbář Geppetto vdechne život, pochází z produkce tvůrců Harryho Pottera a v českých kinech měla premiéru v roce 2020.

Co se platí? Děti do 15 let mají vstup zdarma, dospělí za 100 korun

Zámecké nádvoří v Holešově. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Kristýna Klusáková