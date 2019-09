Zlínský zábavní park Galaxie chystá řádění pro dospělé

Přijďte si užít tradiční řádění pouze a jen pro náctileté do zlínského zábavního parku Galaxie. Určené je lidem od 16 do 99 let. Připraveny jsou všechny atrakce, klouzačky, tobogány a na požádání sestaví i soutěže o ceny.

Galaxie Zlín. | Foto: Deník/repro