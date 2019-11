Sakong dosáhl v závodu dlouhém 21,1 kilometru rozloženém do sedmi okruhů, času 1:05:09. Druhou pozici obsadil s pětasedmdesátisekundovou ztrátou další běžec z Keni Kiptum Hillary Kimaiyo, bronzovou příčku vybojoval v čase 1:08:46 obhájce loňského prvenství účastník olympijských her v Rio de Janeiru 2016 Kipkogei Nelson Cherutich z Bahrajnu.

,,Letošní ročník závodu v Otrokovicích byl v znamení účastnických rekordů. V půlmaratonu se představilo 126 mužů a 20 žen. Zazávodilo si také 68 dospělých štafet a 11 mládežnických štafet. Navíc ve 14 mládežnických kategoriích poměřilo síly 300 dětí,“ byl nadšený ze zájmu o Podmolíkům memoriál jeden z pořadatelů Aleš Prudký.

Toho trochu mrzí, že v hlavním závodu nebyly překonány traťové rekordy. ,,Z to mohl silný jižní vítr. Nicméně Sakong zaběl třetí nejrychlejší čas v historii závodu a Jepchumba se mezi ženami postarala o druhý nejhodnotnější čas u nás. Navíc čtvrtý muž ve výsledkové listině Jan Kohut z Blanska zaostal díky času 1:09:01 jenom šestadvacet sekund za nejrychlejším českým půlmaratonským časem v Otrokovicích,“ prozradil Prudký, kterému se líbil průběh hlavního závodu.

,,Sakong, Kirmaiyo i Cherutich nasadili po startu ostré tempo. V průběhu třetího kola z této skupinky odpadl Bahrajnec Cherutich a tak v souboji o první příčku zůstali vpředu už jenom dva Keňané. Rozhodující moment nastal v pátém kole, kdy se Sakong začal Kimaiyovi vzdalovat. Druhý v pořadí Kiptum Hillary Kimaiyo později ještě bojoval, ale když v posledním kole zjistil, že svého největšího soupeře už nedostihne, tak zvolnil tempo. Noliwa Sakong si tak doběhl pro jednoznačné prvenství,“ upozornil Aleš Prudký.

Z regionálních vytrvalců skončil Filip Vabroušek (AK Zlín, 1:13:35) pátý, zlínský Jan Kolárik (edhouse.cz, 1:16:21) osmý, Jiří Klement z Lubné (Dressme.cz, 1:18:53) devátý, Jiří Světinský (Hluk, 1:20:45) dvanáctý, Josef Hubáček (Continental VUK – Kesbuk, 1:22:18) třináctý, František Dosoudil z Hulína (Fenix Sport, 1:22:34) čtrnáctý a Bronislav Matouch (JISVA Zlín, 1:23:22) patnáctý.

,,V Otrokovicích jsem chtěl atakovat osobní půlmaratonský rekord 1:13:26. Proto jsem se od startu držel ve skupince v plánovaném tempu 3:28 na kilometr. V silném větru ale bylo těžké toto tempo udržet a tak jsem se později soustředil na boj o pódiové umístění mezi českými závodníky. To se mi nakonec podařilo. Přesto mně však mrzí, že ke zdolání osobního rekordu v půlmaratonu mi chybělo jenom 7 sekund,“ byl ovšem se svým výkonem spokojený Filip Vabroušek.

Závod žen ovládla v čase 1:13:50 čtyřiadvacetiletá Nelly Jepchumba z Keni, před svojí krajankou Nundu Ruth Mbathaovou (1:14:38). Ze zisku třetího místa se radovala Tereza Ďurdiaková z AK Olymp Brno (1:21:01). Kateřina Hálová z AK Zlín brala za čas 1:29:47 čtvrtou pozici, Martina Latináková ze Sehradic doběhla šestá (1:34:22), domácí Petra Jenyšová (Kesbuk, 1:37:48) byla sedmá a Lada Straková z pořádající Jiskry Otrokovice vybojovala osmou příčku (1:40:24). Otrokovická starostka Hana Večerková skončila dvanáctá (1:49:22).

,,Jepchumba s Mbathaovou běžely do pátého kola na čele společně. Poté Nelly Jepchumba zrychlila tempo a od svojí krajanky se odpoutala. Ženská vítězka pak až do cíle na první příčce navyšovala svůj náskok. Velmi dobrý výkon padala také bronzová Tereza Ďurdiaková. Reprezentantka Olympu Brno sice chtěla pokořit hranici 1 hodiny a 20 minut. To se jí sice nepodařilo, nicméně pro zkušenou vytrvalkyni to byla velmi dobrá příprava na prosincový maraton ve Španělsku,“ prozradil Prudký.

DALŠÍ VÝSLEDKY MEMORIÁLU MUDr JOSEFA PODMOLÍKA 2019:

Maraton a půl (63,3 kilometru):

Muži:

1. Miroslav Kolařík (Slečinky Napajedla) 5:15:50.

2. Roman Col (RUBIC) 5:23:26.

3. Roman Glůza (RUBIC) 5.27:58.

Ženy:

1. Gabriela Dunajská 5:43:57.

2. Marcela Čadová (Liga 100 Olomouc) 6:28:56.

Maraton a půl štafety (63,5 kilometru):

1. Pavel Hrdina, Martina Hrdinová (AK Perná) 4:18:19.

Půlmaraton štafet (21,1 kilometru):

1. Retro Repre 1:18:47.

Půlmaraton smíšených štafet (21,1 kilometru):

1. TJ Jiskra Otrokovice 1:22:31.