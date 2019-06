Oblastní mistrovství Zlínské oblasti ČJF v kategoriích skoky pony a skoky děti na velkých koních se uskutečnilo o víkendu v Tlumačově.

Do kategorie pony 8-12 let se přihlásilo celkem 5 dvojic. Ve starší věkové kategorii 13-16 let se o titul utkalo 15 dvojic. Mistrovská soutěž se jela dvoukolově na obtížnosti ZL pony handicap.