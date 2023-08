S novým silným partnerem a novým, silnějším vozem chce zlomit smůlu na Barum Rally. Lukovská posádka Adam Březík s Ondřejem Krajčou vyjedou o víkendu na domácí soutěži se startovním číslem 21 a v kokpitu nejnovější verze Škoda Fabia Rally2 evo.

S novým vozem, dalším silným partnerem a smělejšími plány a cíli půjde do 52. ročníku Barum Czech Rally Zlín lukovský pilot Adam Březík. Sedla bude nejnovější evoluci Škody Fabia Rally2 evo. | Foto: Vandraq Studio

Nový vůz pochází z dílen trojnásobného vítěze Barumky Romana Kresty a dá se očekávat, že bude na současném vrcholu této specifikace a poslouží potřebám posádky Samohýl Škoda Teamu.

„Auto budeme na Barumce servisovat vlastním týmem mechaniků s podporou Kresta racingu. Změna vozu je zásadní informací, ve snaze co nejlépe na prestižním domácím závodě uspět. Zatím však od této změny nečekám zásadní posun. Jdeme do novější specifikace, která nám může přinést spoustu výhod, ale jsem v tomto směru ve vztahu k Barumce spíše opatrný. Sice jsem se asi před měsícem v tomto modelu svezl na letišti, ale ostrý test absolvuji až v úterý před startem v Čechách. Tam chceme najezdit podle potřeby okolo 100–120 ostrých kilometrů. Pak budeme určitě vědět více,“ naznačuje Adam Březík.

Talentovanému pilotu zatím není na Barumce souzeno uspět. Přesto dosahované časy v ročníku 2022 a výhra na závěrečné Power Stage vnáší optimismus do toho letošního. Do něj vyrazí s podporou společnosti Delimax. Ta se vrací na české závodní tratě přesně po deseti letech. Tehdy stála za kvalitními výsledky a českým titulem Pavla Valouška jun. (2010).

„Samozřejmě jsem se seznámil s onboardy, které pořadatel posádkám poskytl a hlavně nová rychlostka Kateřinice je vítaná změna. Půjde o úsek na srdce, dost z kopce, očekávám, že se tam může lámat chleba. Troják jsem sice v této podobě nikdy nejel, ale řada úseků je na této zkoušce dostatečně známá. Stejně tak Pindula, která se rovněž pojede se změnami, bude určitě taky pěkná,“ říká Adam Březík.

Vzhledem ke startovnímu číslu 21 budou pro vývoj závodu zásadní výsledky páteční kvalifikace, která může dopomoci k lepší pozici do sobotní etapy. Úvodní městkou speciálku v ulicích baťovského areálu ještě posádky absolvují podle přidělených startovních čísel (v opačném pořadí). Ta se však nebude zpomalovat s množstvím vytahaných nečistot na trati, jak tomu může být v sobotní etapě.

„Určitě se budeme snažit zvládnout kvalifikaci co nejlépe. Erzetu Maják dobře známe, ale to asi stejně může říci i většina konkurence. Očekávám, že to bude o desetinách, ne-li setinách. V sobotu bude startovní pozice zásadní, opravdu bude rozdíl, pokud pojedeme vpředu nebo třeba až jako dvacátí,“ upozorňuje rodák z Lukova u Zlína.

Dvaapadesátý ročník Barumky nabídne během tří dnů porci více než dvou stovek kilometrů rychlostních zkoušek. Adam Březík určitě kvituje prozatímní slunečnou předpověď počasí, ale při Barumce nebývá nikdy nic jistého.

„Protože se bude závodit na velkém území, mohou hrozit lokální letní bouřky, které by určitě pořadím zamíchaly. Ale osobně budu raději, pokud se pojede za stabilních podmínek. Na druhou stranu pokud bude sucho, dopředu říkám, že se pojede pekelně rychle a o to bude pak náročnější se udržet ve špičce. Otazníkem je určitě i evropská konkurence. Třeba se ukáže, že pojede jinou ligu, ale může to být i naopak a seřadí se až za českou elitou. To jistě napoví hned úvodní úseky. Při pohledu do seznamu přihlášených posádek nyní říkám, že budu rád za výsledek v Top10,“ předpovídá jezdec Samohýl Škoda Teamu.

Nadcházející Barumku zahájí v pátek 18. srpna v 16 hodin slavnostní start z prostoru před zlínskou radnicí, harmonogram soutěže obsahuje třináct rychlostních zkoušek, s ostrým startem na městské superspeciálce v pátečním večeru. Program první etapy bude pokračovat dvěma sobotními sekcemi s třemi rychlostními zkouškami (Slušovice, Kateřinice, Troják). Stejný formát je naplánován i na neděli. Posádky budou závodit na úsecích Semetín, Pindula a Halenkovice. První vůz je očekáván v cíli krátce po půl šesté odpoledne.

„Množství fanoušků, kamarádi kolem trati i v servisu, to vše dělá Barumku neopakovatelnou. Pojedeme doma a moc se na to těšíme. Jedná se jednoznačně o vrchol sezony. Budu velmi rád, pokud nás podpoříte i osobně v servisu v Otrokovicích, kde bude pro ty nejmenší připraven skákací hrad, popcorn a nafukovací balónky,“ uzavírá předstartovní povídání Adam Březík.

Tomáš Plachý