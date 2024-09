A ten rozhodlo o tom, že se posádce Adam Březík – Ondřej Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) podařilo obhájit republikový bronz z minulé sezony!

Nad jejich síly zůstali jen Dominik Stříteský a Jan Kopecký. V Pačejově se posádka Samohýl Škoda Teamu rozloučila se sezónou čtvrtým místem v hodnocení českého šampionátu.

Soutěž s centrem v Horažďovicích nepatří k závodům, se kterým má Adam Březík mnoho zkušeností. Startoval zde dvakrát ještě s dvoukolkou, jediný start s „er pětkou“ si odbyl v sezoně 2021. Tehdy obsadil sedmé místo absolutně.

„Pačejov se mi líbí, je to těžký závod s hodně specifickými vložkami. Ač se jich spousta pro letošní ročník poměnilo, moc jsem to nevnímal. Opravdu jsem neměl moc z čeho brát, když jsme v posledních dvou letech dali přednost startům na 3-Städte Rallye a Central European Rally.

Jinak pořadatelé odvedli spoustu skvělé práce, když se dokázali zdárně vypořádat s termínem voleb a uspořádat soutěž týden po republikových povodních. Nakonec i sloučení dvou průjezdů Minučákem do úvodní sekce se vzhledem k místním podmínkám a charakteru počasí na jiných vložkách, ukázalo jako optimální. Smekám i před zařazení nové nedělní erzety Cehnice – Milejovice, která dokonale zapadla do konceptu celé soutěže. Nabídla rychlé úseky i řadu úzkých pasáží, opět převážně po hezkém asfaltu,“ reagoval na podobu závodu Adam Březík.

Během sobotní a nedělní etapy se zlínská posádka neubránila očekávanému ataku pačejovského vítěze Jana Kopeckého na pozici vicemistra, nad jejich síly byla v absolutní klasifikaci soutěže i další dvojice jezdců. Přesto i kvůli neúčasti Erika Caise nebylo pochyb o jejich konečném třetím místě v celkovém hodnocení MČR v rally 2024.

„Věděli jsme, že šance na titul je utopie a udržení druhého místa spíše v oblasti teorie. Stalo by se tak jen ve chvíli, kdyby Honza Kopecký udělal nějakou vlastní chybu, defekt, případně ho zradila technika. A s tímto předpokladem jsme do závodu šli. I proto jsme se rozhodli zkoušet za této situace nové věci. Start jsme pojali jako test a přípravu na novou sezonu. Tentokrát jsem ani jednou nesáhl do nastavení, jeli jsme shodné jako na Barumce, spíše jsme se snažili porovnat aktuální modely pneumatik od Michelinu a konkurenční hankooky. Z toho jsme vyvodili nějaké závěry, které zohledníme do následující sezony,“ přiznal Adam Březík.

Reprezentanti Škoda dealerských týmů obsadili v sezoně 2024 kompletní stupně vítězů a byli to také pouze oni, kdo si v letošním roce připisovali vítězství v jednotlivých soutěžích.

„Před sezonou jsme asi chtěli trochu více než je obhajoba třetího místa, ale chyby na Barumce a zejména technický problém v Českém Krumlově nás připravil o mnoho bodů. Ale i tak jsme spokojeni, sezona nás zase posunula dál. Důkazem bylo premiérové vítězství na Hustopečích i devět nejrychlejších časů během sezony (loni jediný – pozn. red.). Na to, že jsme si zvykali na nové auto, tak to byla úspěšná sezona. Výsledek samozřejmě patří i našim partnerům a všem členům týmu,“ vzkázal úspěšný závodník. „Když se zadaří, možná se ještě letos svezeme na Mikulášské rally. Třeba zase na šotolinovém podvozku jako předloni, ale zatím nemohu nic potvrdit,“ uzavřel hodnocení Adam Březík.

„Sezonu jsme po třech letech zakončili v Pačejově. Musím poděkovat pořadatelům za výběr tratí a moc pěkný formát závodu. Zvlášť nová rychlostka Cehnice byla opravdu nádherná. My jsme zbraně neskládali, ale věděli jsme, že za normálních okolností na Honzu stačit nebudeme, což se nakonec potvrdilo. I tak jsme si závod užili a potvrdili celkový bronz. Škoda chyb na Barumce a technické závady na Krumlově. Jinak to byla velmi dobrá sezona. Uvidíme se příští rok opět v plné zbroji," doplnil navigátor Ondřej Krajča.

Konečné pořadí MČR v rally 2024:

1. Stříteský – Hovorka 285,5

2. Kopecký – Hloušek 239,5

3. Březík – Krajča (Samohýl Škoda Team – Škoda Fabia RS Rally2) 218,5

4. Mareš – Bucha 189,5

5. Cais – Bacigál 178,5

