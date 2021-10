O Březíkově vítězství ale rozhodla také jezdecká chyba jeho soupeře Dominika Stříteského. Ten přetahovanou o první místo musel vzdát po jezdecké chybě před koncem čtvrté rychlostní zkoušky, když trefil jeden z antikatů vymezujících trať a poškodil zavěšení kola o které následně přišel.

,,Dominika je mi líto, byl to dnes s ním od začátku krásný souboj. Bohužel rally často rozhodují právě chyby a já se jich naštěstí dnes vyvaroval,“ hýřil spokojeností na cílové rampě Zlínský pilot, pro kterého je vsetínský triumf premiérovým celkovým vítězstvím. ,,Jsme strašně šťastní a moc děkujeme všem, kteří nás podporovali celou sezonu. Dnešní závod jsme si parádně užili a je vidět, že po všech trablích které nás po celou sezónu doprovázeli, jsme se posunuli zase o kus dál," neskrýval spokojenost v pořadí druhý pilot z rodu "pekařů" Březíků. Zároveň připomněl, že právě Vsetín je oblíbenou soutěží jejich rodiny.

"Táta zde vyhrál tuším v roce 2006 také svůj první závod, který se jel tehdy za velmi těžkých podmínek na sněhu. Takže na tuto rallye se u nás asi bude vždy vzpomínat jen v dobrém.

Druhou příčku ve Vsetíně vybojoval již jistý vítěz poháru P2+ pro vozy se všemi poháněnými koly Roman Odložilík s modernějším vozem Škoda Fabia Rally2 evo.

,,Adamovi patří obrovská gratulace k jeho prvnímu triumfu. Já doufám, že to také nebude určitě jeho poslední prvenství," vidí obrovský potenciál v mladém pilotovi Odložilík. ,,Kluci jeli dnes hodně rychle, o čem svědčí i odstoupení několika předních posádek z důvodu drobných havárií. Já se také nevyvaroval několika chybiček, které nás v hodnocení odsoudili v uvozovkách až ke druhému místu. Jinak to byl ale velmi krásný závod a to i díky parádnímu počasí,“ liboval si kroměřížský pilot škodovky.

Pořadí na stupních vítězů uzavřel pilot z nedalekého Hutiska - Solance a zároveň týmový parťák Adama Březíka Miroslav Jakeš, pilotující také vůz Škoda Fabia R5.

,,Nás bohužel přibrzdili hned po ránu problémy s brzdami, když jsem dvakrát nedobrzdil do retardéru a ztratil poměrně hodně času, který na tak krátké soutěži už bohužel nejde dohnat," litoval ranních problémů na svém voze celkově třetí nejrychlejší pilot soutěže.

Krásné celkově šesté místo a vítězství v rámci rallysprint série vypsané pro vozy s jednou poháněnou nápravou, si při svém teprve druhém letošním startu s dvojkolkou Peugeot 208 Rally4 odváží ze Vsetína zlínský pilot Jaromír Tarabus se spolujezdcem Danielem Trunkátem.

,,Byť jsem ze začátku nebyl se svým výkonem úplně spokojen, na konci dne už se můžeme smát. Byla to velmi pěkná soutěž a já se na auto adaptuji stále lépe. Samozřejmě pokud by naše starty s tímto vozem měli být pravidelnější, tak bych ještě hodně zapracoval na nastavení podvozku. Jinak ale s vozem panuje opravdu velká spokojenost a jsem rád, že jsme se dokázali držet hodně vysoko i v celkovém hodnocení,“ užíval si vítězné pocity po vsetínské soutěži Zlínský pilot, který na druhého v pořadí dvojkolek Martina Lehkého najel náskok přes minutu a čtvrt.

Výsledky 17. Rentor Racing - Partr Rally Vsetín 2021

1. Březík - Krajča (Škoda Fabia) R5 35.50.3

2. Odložilík - Tureček (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 27,9

3. Jakeš - Machů (Škoda Fabia R5) + 42,5

4. Melichárek - Palivec (Ford Fiesta WRC) + 49,6

5. Trněný - Doerr (Ford Fiesta R5) +1.57,2

6. Tarabus - Trunkát (Peugeot 208 Rally4) +2.42,5

7. Dědic - Laurincová (Škoda Fabia R5) +2.48,2

8. Hanuš - Navrátil (Hyundai i20 R5) +2.54,9

9. Ševčík - Vajďák (Mitsubishi Lancer Evo IX) +2.59,7

10. Trnovec - Staňek (Hyundai i20 R5) +3.10,9

JIŘÍ HEJTMÁNEK