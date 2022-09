„Jak jedna motex páska v řádu desítek korun dokáže poznamenat závod. Rozhodně ale za to neviním techniky, je to prostě smůla. Zradit může i nový díl,“ krčil rameny 26letý automobilový talentovaný závodník.

I přes konečnou 11. příčku si povoláním pekař závod užil. „Barumka se nám extrémně povedla. Nebýt smolné závady, uvolněné hadice, mohli jsme stát na bedně. Je to životní výsledek,“ cítil v cíli Březík.

„Předvedli jsme relativně vyrovnaný výkon, neustále jsme se pohybovali mezi pěticí nejlepších, což je pro nás nad očekávání,“ přiznal Březík, jehož překvapilo, jak malý rozdíl bylo mezi ním a absolutní českou a evropskou špičkou.

„To je pro mě největší pozitivum. Bohužel motex páska je motex páska, je to jenom kus materiálu, může prasknout, i když je nový,“ poznamenal klíčový moment svého víkendového vystoupení.

Kapitolou samou pro sebe bylo počasí. „Hlavně na druhém průjezdu Bunče jsem si chvíli přál mít raději kanoi než auto. Tolik vody na erzetě jsem nikdy nezažil,“ přiznal mladý pilot. „Počasí bylo celý víkend šílené, těžko předvídatelné. O to více ještě celou Barumku udělalo těžší.“

Nečekaně hodně posádek, zejména těch zahraničních, na trati havarovalo. „Čeští závodníci to zde mají zažité, všichni, kdo tady startovali, to tady znají. Pro mě to byla pátá Barumka, ale pro takového Honzu Kopeckého již snad dvacátá. Když zde ale přijedou Italové, kteří závodí spíše po rovných cestách, tak si dovedu představit jejich výrazy po prvním průjezdu Pinduly. Máme to asi více v krvi.“

Moc času na odpočinek Adam Březík mít nebude, již o víkendu má v plánu sprintový závod ve Vyškově. „I po podařeném víkendu máme motivaci pořád stejnou, opět podávat nejlepší výkony. Na Barumce jsem se ujistil, že autu věřím pořád víc a víc, doufejme, že to ve zbytku soutěží bude mít vzestupnou tendenci,“ dodal Březík.