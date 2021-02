Přestože v říjnu odletěl na první zahraniční angažmá do finského Tampere, tak i na dálku zvládá studijní povinnosti na základní škole Emila Zátopka ve Zlíně. Je to i díky tomu, že mu otec Richard a máma Gabriela vytváří skvělé zázemí.

Otec Richard Jecho závodně plaval a hrál vodní pólo

Táta Richard Jecho jako každý kluk si vyzkoušel spoustu sportů. Mimo jiné závodně plaval a hrál vodní pólo. S přibývajícím věkem ho nejvíc baví tenis. Bílému sportu se na amatérské úrovni věnuje dodnes.

,,Od žákovských kategorií až po dospělé jsem byl úspěšný v plavání. Mezi federální špičkou jsem vybojoval i několik medaili. Vodní pólo jsem později bral jako zábavu pro vysloužilé plavce. Ve Zlíně jsme však před několika lety hráli druhou nejvyšší soutěž ve vodním pólu v Česku,“ rozpovídal se Jecho.

Adam měl od dětství sportovní talent

Ten, jako správný otec brzy poznal, že Adam má sportovní talent.

,,Adam se od malička věnoval několika sportům. Hodně času se mnou trávil na tenisových kurtech. A když vzal raketu do ruky, tak mu šel tenis úžasně. Ke sportu ho zlomila i tenisová atmosféra při zápasech extraligy ve Zlíně na Vršavě. V útlém dětství jsme ho přihlásili i na školu bruslení a bylo jenom otázkou času, který sport u něho zvítězí,“ zavzpomínal Richard Jecho.

Na první hodinu bruslení šel hodně natěšený

První hokejové krůčky svého syna si táta velmi dobře pamatuje.

,,Na první hodinu bruslení šel hodně natěšený a plný odhodlání. Po půl hodině však seděl na střídačce a brečel, že už na led do PSG Arény nikdy nepůjde, protože pořád padá. A že ho v bruslích bolí nohy. Ovšem po čtyřech až pěti lekcích se základy bruslení naučil a bruslení pro něho pak byla velká zábava. A po škole bruslení, když přešel do zlínské přípravky, ho hokej nadchl. Kdyby tenkrát byly trénink třikrát denně, tak by žádný nevynechal. Hokej ho od té doby učaroval a dodnes je to jeho život,“ prozradil Adamův otec.

Od začátku kariéry byl pracovitý. Strašně nerad prohrával

Adam Jecho na ledě brzy nad všemi spoluhráči vyčníval výškou a ve všech týmech vždy patřil k nejlepším hráčům. Od dětství byl hodně pracovitý a vnímavý. Strašně nerad prohrával. Pro úspěch byl ochotný udělat všechno. Zarputilost a dostatečná míra talentu ho pořád tlačila dopředu.

,,S přibývajícím věkem začal dobře bruslit a získal cit pro herní situace,“ upozornil na největší hokejové přednosti svého potomka hrdý táta.

Nad možností hrát ve finsku dlouho neváhal

Pustit Adama hrát soutěž ve Finsku Richard Jecho dlouho neváhal.

,,Jeho agenti Vladimír Vůjtek a Michal Sivek mu na podzim

zprostředkovali angažmá v Tappaře Tampere. Myslím, že jsme s manželkou udělali dobře, že jsme ho na sever Evropy pustili. Zvlášť, když naše vláda momentálně úplně odstavila v Česku sport pro mládež,“ nelituje odvážného kroku Jecho starší.

Hlavně, aby byl zdravý

A jak vidí budoucnost svého syna.

,,Nebudu nic předpovídat. Hlavně, aby byl zdravý. Potom se mu možná splní jeho sportovní i životní přání. K tomu bude potřebovat i štěstí,“ věří, že se Adamovi všechny sny splní Richard Jecho.

Gabriela Jechová plave, jezdí na kole a lyžuje

Také máma Gabriela Jechová má ke sportu blízko. Sama tvrdí, že hlavně jako divák a fanoušek. Pasivním sportovcem však určitě není.

,,Rekreačně lyžuji a jezdím na kole. Občas si chodím zaplavat. S rodinou si při sportu odpočíváme i na dovolené,“ svěřila se Jechová.

Za svůj největší sportovní úspěch považuje, že se ve 30 letech naučila lyžovat.

,,V dětství jsem se věnovala hlavně divadlu a literární činnosti,“ prozradila.

Adam je slušný a pokorný kluk

Na Adamovi si nejvíc váží jeho pracovitosti, jak ve sportu, tak i ve škole.

,,A také toho, že je to slušný a pokorný kluk. Obdivuji i jeho odhodlání jít přes všechny překážky za svým snem,“ je pyšná na svého syna Gabriela Jechová.

Prožívá všechny výhry i porážky

Hokejových zážitků má máma spoustu.

,,Každý turnaj a zápas byl a je pro mě zážitkem. Někdy jsem na ně jezdila jako doprovod, někdy jsem turnaje sledovala přes internet. Prožívala jsem a prožívám všechny výhry i porážky. A vždycky fandím do poslední minuty celému týmu, ve kterém Adam hrál a hraje“ přiznala Jechová.

Přes telefon řešíme problematiku vaření a praní

S Adamem je ve Finsku pořád v kontaktu.

,,Každý den si voláme a píšeme. Se mnou řeší problematiku vaření a praní. S tátou hokej. Jsem překvapená, jak se v Tampere rychle přizpůsobil tamnímu prostředí a životu,“ těší Gabrielu Jechovou.

Distanční výuka mu nedělá problémy

Máma má radost i z toho, jaký je Adam svědomitý student.

,,Na základní škole má od první třídy až do pololetí deváté třídy pořád výborné výsledky. Vyniká zejména v humanitních předmětech. Ani distanční výuka mu nedělá žádné problémy,“ upozornila ještě Gabriela Jechová.