Už víc jak týden si Adéla Stavinohová užívá dobrý pocit z povedeného výkonu i výsledku v 8. ročníku zlínského festivalového půlmaratonu. V něm letos mezi ženami skončila ve velmi dobrém čase 1:28:53 na pátém místě.

Festivalový půlmaraton, Adéla Stavinohová | Foto: se svolením Adély Stavinohové

Rodačka z Velkých Karlovic, která žije ve Zlíně, je stálicí už tradičního jarního městského půlmaratonu v krajském městě. Závodu se poprvé zúčastnila v roce 2020, kdy dokonce v čase 1:35:33 vyhrála nejmladší ženskou kategorii do 30 let. Od té doby nevynechala žádný ročník. Letos to tedy byla její čtvrtá účast ve Zlíně. V 21,1 kilometrovém závodu byla nejlepší ženou ze Zlínského kraje.

K TRÉNINKŮM SE VRÁTILA AŽ V POLOVINĚ DUBNA

,,Festivalový půlmaraton je pro mě už stálý závod. Nejen proto, že se běží v mém ,,domácím“ prostředí, ale mám s ním spjaty velmi silné emoce,“ přiznala Stavinohová.

Na letošní ročník ovšem neměla ideální přípravu.

,,Na začátku roku mě trápily zdravotní problémy. K plnému tréninku jsem se vrátila až v polovině dubna. V přípravě mi hodně pomohl závod Vltava Run, který se konal v polovině května,“ prozradila.

CHTĚLA POKOŘIT HRANICI 1 HODINY A 30 MINUT

V letošním festivalovém půlmaratonu věřila v dobrý výsledek.

,,Chtěla jsem si zaběhnout osobní rekord a pokořit hranici 1 hodiny a 30 minut. Byla jsem skvěle naladěná a v průběhu celého závodu se mi dařilo. Když jsem protkla cílovou pásku a viděla jsem čas pod 1 hodinu a 29 minut, tak jsem byla šťastná,“ radovala se Adéla Stavinohová.

ODPOČÍVAT BUDE V ITÁLII S MOBILEM A APEROLEM V RUCE

Ta v současném období ještě nemá na odpočinek čas.

,,Už tento týden v sobotu 17. června mě čeká start v půlmaratonu v Olomouci a na konci června se zúčastním rovněž v Olomouci závodu na 5000 metrů na dráze. Teprve potom budu chvíli odpočívat v Itálii se zmrzlinou a aperolem v ruce,“ těší se na léto Stavinohová.

Další vrcholy ji čekají na konci léta a na podzim.

NA PODZIM PLÁNUJE TRAILOVÝ ZÁVOD

,,V září se zúčastním v Praze mistrovství republiky v běhu na 10 kilometrů, v říjnu se postavím na start nějakého půlmaratonu a ráda bych si ještě letos zaběhla nějaký trailový závod,“ plánuje 25letá vytrvalkyně ze Zlína.