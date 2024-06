/FOTOGALERIE a VIDEO/ Před devíti lety byl premiérovým ambasadorem Barum Czech rally Zlín přední český pilot Jaromír Tarabus. Pro nadcházející klání vsadili pořadatelé 53. ročníku na 25letého talentovaného juniorského závodníka Daniela Poláška. Ten převzal pomyslné žezlo po Eriku Caisovi.

Automobilový jezdec Daniel Polášek, ambasador 53. ročníku Barum Czech Rally Zlín. | Video: Břenek Martin

„Když mi to pan Regner oznámil, byl jsem neuvěřitelně šťastný! Je to obrovská čest, neuvěřitelně si této pocty užíváme,“ přiznal mladý, ambiciózní soutěžák, který se letos soustředí na ME juniorů a má zde nejvyšší ambice. „Cokoliv dělám, chci být nejlepší. Nyní v roli ambasadora lákáme na zahraničních závodech hlavně mladé jezdce, abychom si to na Zlínsku rozdali. Chodí za námi mnoho pilotů, rádi Barumku představujeme. Je prostě nejlepší,“ má jasno Daniel Polášek, jenž dosáhl velkých výsledků i v ploutvovém plavání.

„S rallye má hodně společného – začínal jsem klasickým plaváním, ale to bylo na mě strašně pomalé, proto jsme s ploutvemi zrychlil. A to byl první krok k motorsportu! Když jsme pak poprvé sedl do závodního auta, tak se to ve mně zlomilo a stal jsem se závislý na motorsportu,“ přiznal.

Na startu letošního ročníku nebude podle všeho chybět ani Jaromír Tarabus. Pokud opravdu nastoupí, bude se jednat o jeho již rekordní 24. start na Barum Rally. „Děláme pro to vše, abychom se alespoň jednou v této sezoně svezli. Pojedeme si to opět užít a poměřit síly s mladými. Jde poznat, že se špička hodně vyrovnala. Ve všech kategoriích,“ doplnil 47letý pilot ze Zlínska, jenž má v rallye na svém kontě 174 startů a na Barumce v roce 2013 dosáhl na svůj nejlepší výsledek, kdy bral bronz!