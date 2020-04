Obavy o své zdraví ale rodačka z Uherského Brodu nemá.

„Já se nebojím,“ tvrdí.

„Žiji hodně zdravě, což si myslím, že je pro většinu lidí zásadní. Být co nejvíc fit a pak vir nebude mít šanci,“ věří s tím, že dodržuje základní pravidla hygieny.

„Umývám si ruce víc než je běžné, ale to asi dělají všichni,“ myslí si.

Spojené státy, hlavně město New York, patří mezi místa s největším počtem nakažených.

„Nějakým způsobem jsem tomu nedávala velkou pozornost. Snažila jsem se soustředit na svůj proces, ale nečekala jsem, že to bude takto velké. Dostalo to celkem rychlý spád,“ všímá si.

Nákaza si v USA podle nejnovějších údajů Univerzity Johnse Hopkinse vyžádala přes 4000 obětí.

Stát Colorado zatím hlásí asi pět set případů.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

„Číslo samozřejmě pořád roste, ale tady, kde jsem já, to není tak hrozné,“ říká.

Prezident Donald Trump však Američany varoval, že zemi čekají dva obtížné týdny. Zároveň vyzval spoluobčany, aby se v zájmu boje proti koronaviru vyvarovali sociálních kontaktů.

Pančochová se ovšem lidem úplně nestranní. Když potřebuje, zajde do obchodu, jinak ale míří hlavně do přírody, kde třeba celý den nikoho nepotká.

„Chodíme na splitboardech, kam se dá a užíváme si na backcountry lyžích,“ hlásí.

„Jenom mě mrzí, že zavřeli resorty, protože jaro je moje oblíbená část sezony. Z toho, co jsem ale viděla, mi přijde, že Amerika má o něco volnější opatření,“ všímá si.

S kamarády a známými se potkává zásadně venku.

„Mám pár vybraných lidí, se kterými se stýkám. A pro zbytek funguje FaceTime,“ říká s úsměvem.

Na dálku komunikuje také s bratrem a rodiči.

„Všichni jsou v pořádku. Snad se situace v blízké době uklidní,“ přeje si.

I když jí rodina schází, na život v Americe už si i přes současné bezpečnostní opatření celkem zvykla.

„Už jsem nějakou dobu jezdím, takže tady mám spoustu kamarádů. Moje snoubenka zase bydlí v Oregonu. Jinak potraviny jsou asi lepší v Evropě a taky mi chybí česká mentalita. Američané jsou někdy trochu moc hluční,“ líčí s úsměvem.

Nyní je ale ráda, že může být za oceánem. Chybělo málo a česká snowboardistka zůstala v Evropě.

Cesta Pančochové do Ameriky ze Švýcarska, kde nedávno absolvovala tréninkový kemp, byla pořádně dobrodružná. Společně s kamarádem po telefonátech a urgencích ze zámoří vyrazili uprostřed noci na letiště.

Díky dřívějšímu letu nakonec vše zvládli bez větších zádrhelů. O den později ale Američané už uzavřeli hranice pro cesty z Evropy.

„Bylo to na poslední chvíli,“ oddechla si.

Podobně hektická byla i poslední sezona vicemistryně světa z roku 2011 z La Moliny.

„Mám několik nových triků, navíc jsem měnila taktiku mého tréninku. Progres je trochu pomalejší, ale jsem o dost jistější a už tolik neriskuji, takže mám výrazně méně zranění,“ upozorňuje.

Na začátku listopadu však při Big Airu v Modeně drsně upadla a natrhla si harmstingy (svaly zadní strany stehen – pozn. red.).

„Trvalo to měsíc, než se to zahojilo. Ještě pořád to cítím, ale pomalu se zranění zlepšuje,“ hlásí bojovnice ze Slovácka.

Jinak ale konečně přemohla vleklé zdravotní problémy a po operaci ramena je fit. Lepší výsledky měla v Big Airu. V této disciplíně byla ve Světovém poháru celkově osmá, čímž zaznamenala druhý nejlepší výsledek po sedmé pozici z ročníku 2015/16.

Ve slopestylu, což je její historiky nejúspěšnější disciplína, obsadila konečné jednadvacáté místo, když nejlépe skončila v Calgary, kde byla desátá.

„Ve všech závodech ve slopestylu jsem měla na bednu, ale bohužel jsem to nějak nedala psychicky v kvalifikaci,“ štve devětadvacetiletou freestylistku.

„Ale už nějakou zkušenost mám a bedna je jenom otázka času,“ věří. „Plán je se postupně zlepšovat a mít vrchol na další olympiádě,“ plánuje si.

Kvůli šíření koronaviru přišla o finálový závod Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. Naplánovány však měla ještě jiné akce.

„Docela mě mrzí, že nemohu pokračovat v tréninku. Měla jsem docela dobře našlápnuto. Už se těším, až si zase skočím na skoku,“ pronesla.

Zrušena nebo odložena ale byla většina vrcholných sportovních akcí včetně olympijských her.

„Tím, jak rychle se virus šíří, se to trochu dalo čekat. Pro závodníky, kteří jsou v top kondici a připravení bojovat o medaile, to je samozřejmě špatné, protože nikdy nevíš, co se může za rok stát,“ dodala Pančochová.

Výsledky Šárky Pančochové v letošní sezoně

Big Air: 4. místo (Cardrona), 6. místo (Modena), 11. místo (Atlanta)

Slopestyle: 10. místo (Calgary), 11. místo (Seiseralm), 23. místo (Laax)

U-rampa: 13. místo (Laax), 16. místo (Copper Mountanin)