Vítězství na Valašsku v závodu dlouhém 10 kilometrů, zařazeném do seriálu Běhy Zlín, vybojoval reprezentant klubu Atletika Alojzov Pavel Dvořák. Krosař z Hané zaběhl na Valašsku čas 39:01. Druhé místo obsadil se ztrátou devětatřiceti sekund Tomáš Blaha (AK Kroměříž), třetí do cíle doběhl Martin Čmelík z Leskovce (AK Hranice, 40:32). Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 40:51) bral za čas 40:51 čtvrtou příčku a Vojtěch Sklenář z Karlovic skončil v čase 40:58 pátý.

,,Po zaznění startovního výstřelu se ujal vedení Tomáš Blaha, který do Slopného přijel z Přerova na kole. Tomáš byl na začátku závodu v prudkých výbězích do kopců nejsilnějším běžcem. Já jsem se ho v kopcích snažil udržet. Bylo to však velmi těžké,“ přiznal Pavel Dvořák.

V průběhu čtvrtého kilometru, kde byl profil trati rovinatější, se vývoj závodu změnil.

,,Tomáše jsem v tomto úseku doběhl a v následném kluzkém a nebezpečném seběhu jsem se probojoval do čela. Za chvíli jsem si na první příčce vypracoval mírný náskok. Kilometr před cílem už jsem věřil, že závod vyhraji,“ uvedl v cíli Dvořák.

Toho však trochu mrzí, že ve Slopném letos zaběhl pomalejší čas, než v minulých letech.

,,Je to hlavně tím, že se závod od pátého kilometru běžel na rozbahněné trati,“ byl si však vědomý náročných podmínek prostějovský krosař ve službách Atletiky Alojzov.

Ve Slopném si zazávodily také ženy. Mezi nimi zlatou příčku získala Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 47:04), před Janou Žaludkovou ze Zlína (49:08) a další zlínskou vytrvalkyní Adélou Stavinohovou (49:12). Čtvrté místo si do Sehradic odvezla obhájkyně loňského prvenství Martina Latináková (Zvonek Sport Valašské klobouky, 49:15), pátá byla Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín, 49:49), šestá doběhla veteránka ze severu Moravy Pavla Pospíšilová (Cyklonovák Opava, 49:56).

,,Jsem překvapená, jakou mám v posledních týdnech formu,“ divila se v cíli Silvie Zvonková.

Běžkyně z Valašských Klobouk, které také hodně pomohly trenérské rady od manžela vytrvalce Milana, byla po celý průběh závodu mezi ženami suverénní.

,,Od startu jsem běžela na prvním místě. Poprvé jsem se za sebe ohlédla až v posledním seběhu, jestli mi Jana Žaludková nedýchá na záda,“ přiznala Zvonková.

Slopenskou desítku běžela podruhé v kariéře.

,,V ní není nic zadarmo. Hned po startu je na trati dlouhé stoupání. V sebězích, které jsem speciálně na tento závod trénovala, se nedá také moc odpočívat. Kromě toho bylo horko a svítilo ostré slunce. Byl to ale krásný závod, který prověřil moji fyzičku,“ užívala si povedený výsledek ve Slopném Zvonková.

Reprezentantka valašskoklobouckého Zvonek Sportu si cení i práce organizátorů.

,,Hlavně děti se při doprovodném programu bavily,“ děkovala ještě pořadatelům Silvie Zvonková.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORII VE SLOPENSKÉ DESÍTCE 2020:

Muži do 39 let: Pavel Dvořák (Atletika Alojzov) 39:01.

Muži do 49 let: Tomáš Blaha (AK Asics Kroměříž) 39:40.

Muži do 59 let: Pavel Červenka (SP Malenovice) 44:15.

Muži do 69 let: Vladimír Vacarda (Eleven Run Team) 45:07.

Muži nad 70 let: Stanislav Sviták (AK Žilina) 54:39.

Junioři: Martin Čmelík (SK Hranice) 40:32.

Ženy do 34 let: Adéla Stavinohová (Zlín) 49:12.

Ženy do 45 let: Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 47:04.

Ženy do 54 let: Jana Žaludková (Zlín) 49:08.

Ženy nad 55 let: Jana Šmotková (Sehradice) 1:10:03.

Juniorky: Renáta Flašarová (Biathlon Halenkovice) 1:04:44.