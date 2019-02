Zlín – Skončili se ctí. Volejbalisté Zlína se sice po prohře 1:3 počtvrté v semifinále play-off sklonili před Libercem a jejich sen o finále ztroskotal, ale tentokrát nabídli divákům úplně jinou tvář, mnohem hladovější. Na závěr sezony je čeká boj o třetí místo s Karlovarskem.

„Z výsledku 0:4 je vidět postavení Liberce a ta jejich pohoda. Nehráli jsme až tolik špatně, ale na soupeře jsme v jeho formě nestačili," zhodnotil trenér Zlína Roman Macek.

„Jsem spokojený. Kluci udrželi koncentraci po všechna čtyři utkání," uvedl kouč Liberce Michal Nekola.

FATRA ZLÍN – LIBEREC 1:3 (-15, 22, –19, –19)

Konečný stav série: 0:4

V situaci nad propastí se Fatra vybičovala k srdnatému výkonu a suverénovi celé sezony dokázala zatopit v chladné hale Euronics. Trenér a manažer týmu měl však po duelu smíšené pocity.

„Určitě jsme ukázali, že volejbal hrát umíme, ale prohráli jsme. Všichni jsme chtěli vyhrát jeden set, pak druhý a celý zápas, tak spokojený nejsem. Nicméně nejsem tak totálně zklamaný jak v těch předchozích utkáních, kdy jsme opravdu nevěděli, co hrát," vysvětlil Macek.

Diametrálně odlišný výkon Zlína pocítil také vládce lavičky Dukly. „Byl to pro nás jednoznačně nejtěžší zápas. Domácí hráli už trochu vabank, neměli co ztratit a podle toho to tak vypadalo. Vsadili hodně na servis, který jim vycházel mnohem líp než v předchozích duelech a škodili nám mnohem více," potvrdil Nekola.

První set přitom vůbec nenasvědčoval tomu, že by Severočeši museli podstoupit dřinu. Hráči Fatry jen koukali, jak se zvyšuje rozdíl až ke konečnému stavu 15:25. Poté ale zabimbal fiktivní zvon, který oznámil, že se blíží konec série a Zlínští se po hlavě vrhli do každého balonu. Vyčníval smečař Uchytil, který bušil do podání, míčů při útocích a parťáky neustále povzbuzoval.

„Bouchlo to ve mně, nebaví mě prohrávat. Bouchly ve mně saze, že musím něco udělat, jinak to bude ostuda," líčil 21letý volejbalista.

Přidali se i ostatní. Fatra najednou ožila, dařil se jí konečně servis, hala aplaudovala a tři úspěšné bloky v koncovce přinesly první vyhranou sadu proti Liberci v sezoně.

„Neskončilo to aspoň takovým průstřelem jak minulé zápasy. A pomůže nám to v sebevědomí do bojů o třetí místo. Kdybychom šli se svěšenými hlavami jak předtím, tak by to bylo daleko horší. Teď půjdeme nabuzenější," poznamenal Uchytil.

Třetí hru Fatra opět tahala za kratší konec, zato ve čtvrté se snažila ještě řádně vzdorovat. Její úsilí ale utnul sporný verdikt rozhodčího za stavu 16:18, kdy po souboji na síti přiřkl bod hostům, který by při puštěné hře připadl Zlínu.

„Soupeř prvně ani neprotestoval, byl to klasický souboj. Je zbytečné, aby rozhodčí zasahoval do zápasu," sdělil Macek.

Bylo vymalováno. Fatra stejně jako loni v semifinále na favorita nestačila. „Nevadí mi ten stav 0:4, Liberec je výborný a my jsme nebyli privilegovaní na finále. Ale spíš jde o ten přístup. Nad ním si můžeme postesknout, byl zbytečně odevzdaný," štvalo Uchytila.

Spravit chuť si může v sérii o třetí místo, ve které se Zlín střetne s Karlovarskem, jež hladce vypadlo s Českými Budějovicemi. „Medaile je vždycky velká motivace. Hlavně doufám, že budeme nahecovanější," přiznal Uchytil.

Nejvíce bodující hráči: Uchytil a Navláčil 13, Vašíček a Kolář 12 – Patucha 20, Kriško a Staněk 12. Rozhodčí: Krtička, Renčín. Čas: 110 minut. Diváci: 350. Zlín: Uchytil, Přikryl, Vašíček, Bartoš, Kolář, Navláčil, libero: Obdržálek. Střídali: Motyčka, Truong, Adamec, Bláha. Trenér: Roman Macek.

DALŠÍ VÝSLEDKY – čtvrtfinále: Karlovarsko – České Budějovice 0:3 (konečný stav série: 0:4).