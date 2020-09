„Po házené se mi tolik zase nestýskalo, ale přemluvili mě mé holky, manželka s dcerou. Ony ví, jak na mě,“ přiznal s úsměvem 50letý rodák z Krasnodaru.

Po posledních úspěších ale i zklamáních v nejvyšší soutěži však nepřijal žádnou profesionální nabídku. Při práci bude totiž vypomáhat prvoligovému Vsetínu.

„Nebude snadné vše skloubit, neboť mám turnusovou pracovní dobu, stále ještě vše ladíme. Rozhodně nic zásadního měnit nechci,“ zdůraznil Titkov.

Hlavním argumentem kývnutí na srpnovou nabídku Vsetína byl ten, že přebírá tým po zkušeném trenéru Ľubomíru Libovi.

„Je to jeden z mála lidí, kterého si v házenkářské branži vážím. Navíc při trénování mi bude vypomáhat Tomáš Havran, který má stejný pohled na hru i život,“ doplnil.

Stejně jako v předchozích angažmá je na své svěřence náročný, trénují čtyřikrát týdně.

„Překvapila mě hojná účast, ta kolikrát není ani v extraligových týmech,“ vzpomíná bývalý kouč Zubří, Zlína, Brna či naposledy Frýdku-Místku.

„Postupové ambice ale mít nebudeme. Každý zápas budeme chtít vyhrát a okupovat příčky v horní polovině,“ neskrývá Titkov.

A co by se muselo stát, abychom jej opět viděli na lavičce celku z nejvyšší soutěže?

„Zatím to vůbec není na pořadu dne. Musela by to být opravdu výjimečná nabídka, abych o ní alespoň uvažoval. Zásadní pro mě je radost ze hry a všech procesů v klubu.“

Třebaže Titkov bydlí v Zubří, jeho zápasy nevyhledává. „Nesleduji je. Raději se podívám na jiná utkání,“ překvapil.

Naplno se nyní věnuje rodině. Jeho nejmladší dcera Viktorie, která nastoupila do školy, se začala věnovat házené. „Popravdě jsem z toho trošku nešťastný, vůbec mě v tomto neposlouchá. Pro holky jsou určitě lepší kroužky, než házená,“ je přesvědčen Andrej Titkov.