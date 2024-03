Pohárová sezona otevřela svou bránu ve Zlíně, kde se v neděli konal první závod Českého poháru v aquatlonu. Z vítězství se radovali Šimon Koblížek a Michaela Štěrbová. Oceněni byli také nejlepší plavci dne, kteří vyhráli Speedo Plaveckou prémii.

První závod Českého poháru v aquatlonu ovládl Šimon Koblížek. | Foto: Česká triatlonová asociace

Zlínský závod ovládli triatlonisté domácího klubu Titan Trilife, kteří si nejrychleji poradili s kombinací plavání a běhu. První část závodu se odehrála v bazénu Lázní Zlín, kde se plavalo 400 metrů. Běžecká část o délce 5 km se uskutečnila na přilehlém Atletickém stadionu mládeže.

Výsledky Aquatlonu Zlín 3024

Muži: 1. Šimon Kobližek 19:50, 2. Radim Grebík 19:52, 3. David Pluhař 20:07

Ženy: 1. Michaela Štěrbová 22:34 2. Tereza Svobodová 22:44, 3. Veronika Holaniková 24:05

Ve vodě si nejlépe vedl David Pluhař. Brněnský závodník překvapil všechny favority, když dohmátl v čase 4:16,2 a stal se tak vůbec prvním vítězem Speedo Plavecké prémie, kterou budou v letošní sezoně odměňováni nejlepší plavci závodů Českého poháru v aquatlonu a Českého poháru v krátkém triatlonu.

„David nás svým výkonem překvapil. Přitom nastoupil už do páté rozplavby, zatímco závodníci, kteří si před závodem nahlásili nejlepší předpokládaný čas, plavali až v desáté rozplavbě,“ popsal Koblížek. „Ale věděl jsem, že tu čtyřvteřinovou ztrátu na Davida v běhu rychle stáhnu.“

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

To se mu také podařilo. Pak ale oba závodníci běželi dlouho společně a rozhodnout musel až finiš. „David se mě dlouho držel, což mě trochu zneklidnilo, zároveň ale nechtěl střídat. Tak jsem si řekl, že trochu zpomalím. A najednou se k nám dotáhl Radim Grebík, se kterým jsem také úplně nepočítal. Pět set metrů před cílem jsem nastoupil a povedlo se mi zvítězit.“

Koblížek triumfoval v čase 19:50. Jako druhý doběhl domácí Radim Grebík, který ztratil dvě vteřiny. Třetí příčka patří Davidu Pluhařovi se ztrátou 17 sekund.

Koblížek tak vykročil za celkovým pohárovým triumfem tím nejlepším možným způsobem. „Rád bych si připsal pohárový hattrick a také získal zpět titul mistra republiky. Netajím se tím, že se na to cíleně připravuju,“ dodal aquatlonový specialista.

Z dívek a žen plavala nejlépe Aneta Štěpánová, která zaznamenala čas 4:42 a stala se tak vítězkou Speedo plavecké prémie. Jako závodnice ročníku 2008 ale neběžela pětikilometrovou trať. Z dospělých závodnic patřil nejlepší plavecký čas Kateřině Mičkové (4:45). Michaela Štěrbová nabrala ve vodě manko čtyř vteřin.

Zklamaný Červenka: Chyběla jiskra. Zápas nám nevyšel běžecky ani v hlavě

„Neplavalo se mi dneska úplně dobře, i když to stačilo na solidní čas,“ popsala česká reprezentantka. „Běh jsem pak tradičně přepálila, ale podařilo se mi díky tomu už po dvě stě metrech předběhnout Kačku Mičkovou, které jsem se hned vzdálila. Na konci už jsem docela vytuhla, ale nakonec mi to na vítězství stačilo,“ dodala Štěrbová, pro kterou to byl teprve druhý závod na tartanové dráze v životě.

Na druhé místo se díky skvělému běžeckému výkonu posunula Tereza Svobodová, která byla po plavání až pátá. Bronz si odvezla Veronika Holaniková.

Boj o celkové vítězství v aquatlonovém poháru bude pokračovat 6. dubna v Brně, kde bude Štěrbová pravděpodobně chybět. „Na konci dubna mě čekají státnice z chirurgie, takže se budu muset hodně zaměřit na školu a zároveň se věnovat tréninku na triatlonovou sezonu,“ uvedla studentka pátého ročníku medicíny.

První závod Českého poháru v aquatlonu ovládla Michaela Štěrbová.Zdroj: Česká triatlonová asociace