Nejprve padli 2:5, o den později dopadli podobně, když obhájci trofeje podlehli 3:6. Panteři po úvodních dvou čtvrtfinálových duelech prohrávají v sérii s úřadujícím mistrem 0:2 na zápasy a před vlastním publikem budou odvracet vyřazení i konec sezony.

„Samozřejmě jsme zklamaní. Výsledkově nám to úplně nevyšlo. Chtěli jsme si alespoň jednu výhru odvézt domů. Hratelné to bylo, i když soupeř byl lepší,“ uznal otrokovický brankář Radovan Michajlovič.

Spolehlivý gólman byl znovu velkou oporou mužstva. Zneškodnil řadu střel i šancí protivníka, připsal si důležité zákroky. Všechno ale chytnout nemohl. Proti několika ranám absolutně neměl nárok.

„Je to škoda. Výsledky byly stejné. Druhý zápas byl ale z naší strany lepší,“ míní Michajlovič.

„Sice jsme dostali více branek, ale celkově jsme hráli lépe. Soupeře jsme nepouštěli do tolika šancí. Bohužel byl produktivní a na rozdíl od nás své příležitosti využil,“ povzdechl si.

Panteři se při důsledném bránění neubránili chybám, navíc nedokázali zastavit elitní útočníky Curneyho s Natovem.

Nejproduktivnější hráči základní části Superligy úřadují i v play-off a Moravané marně přemýšlejí, jak produktivní forvardy zastavit.

„Mladá Boleslav má v sestavě spoustu reprezentantů, silné individuality. Právě Curney s Natovem se v neděli postarali o většinu jejich gólů. Kvalita je v jejich hře znát,“ cítí.

Otrokovičtí ovšem také mají svoji sílu. Do play-off sice proklouzli z posledního osmého místa, ale v sezoně ukázali, že s nimi musejí i týmy z popředí tabulky počítat. Hlavně v domácím prostředí jsou Panteři nepříjemní. Umějí se sokovi dostat pod kůži, vyvést ho z rytmu.

Navíc se mohou opřít o věrné fanoušky. Právě na oddané příznivce budou Moravané spoléhat i v nadcházejícím domácím dvojzápase.

„Domácí prostředí může hrát roli,“ je přesvědčený Michajlovič. „U nás v hale je specifický povrch, bouřlivá kulisa. Soupeři se nemusí hrát dobře,“ míní.

Podle Michajloviče kulisa v Mladé Boleslavi moc vyřazovací boje nepřipomínala.

„Prostředí bylo docela bídné. Čekal jsem, že na play-off bude vyprodáno, ale zatímco v základní části tam chodilo pět set šest set lidí, na nás přišla sotva polovina. Asi jsme pro ně nudný soupeř,“ usmívá se stálice v otrokovické brance.

Panteři budou i v odvetách vycházet z poctivé defenzivy. Ze zabezpečené obrany chtějí chodit do brejků, blokovat střely hostí a rvát se o důležitou výhru.

„Je pravda, že nám oproti Mladé Boleslavi trochu chybějí zkušenosti. Vždyť soupeř je mistr, několik roků po sobě hraje na špici. Věřím ale, že i s podporou fanoušků to zvládneme,“ přeje si Michajlovič.

Vyřazení ve čtvrtfinále by ho mrzelo. Sezonu ještě nechce končit, ale o překvapení by nešlo.

„Samozřejmě zklamání by to bylo, jde přece o play-off . Všichni chceme hrát co nejdéle. Máme chuť pokračovat. Na druhé straně hrozba vyřazení je reálná,“ tuší. „Vždyť Mladá Boleslav je top tým. Podle papírových předpokladů by nás měla porazit 4:0 na zápasy. My se tam ale ještě jednou chceme vrátit,“ dodává.