Byla to výborně sehraná přesilovková akce zakončená nekompromisní ranou pod břevno. Zkušený pětatřicetiletý útočník Marek Zapletal v 55. minutě perfektně zužitkoval asistenci Lukáše Pešata a precizní střelou z tradiční pozice zvyšoval už na 5:1.

Právě nacvičená souhra v početní výhodě přinesla otrokovickým florbalistům klid a jistotu tří bodů.

„Byla to výborná přihrávka od Pešiho. Já se to snažím z první tlačit nahoru. Přiznám se, že mi to sedlo hezky. Byl to pěkný gól. Jenom víc takových,“ přeje si elitní kanonýr.

Byla to Zapletalova jubilejní desátá branka v letošním superligovém ročníku.

„Posledních pár zápasů mě ale gólmani opravdu vychytávali. Sice jsem měl taky šance, ale brankáři předvedli fakt pěkné zákroky. Musím před nim smeknout. Teď jsem to trošku protrhl,“ oddechl si zkušený útočník, který v závěru při power-play soupeře mohl přidat ještě jednu branku, ale z dálky trefil pouze pravou tyč.

Zatímco jindy by to otrokovického florbalistu hryzalo, teď se jenom pousmál. „Byla to letos asi druhá nebo třetí tyčka do prázdné branky,“ připomíná.

„Asi musím střílet jenom tehdy, když tam je gólman,“ přidává se smíchem.

Zapletal moc dobře věděl, že do konce střetnutí zbývá jenom pár sekund a že Panteři o důležitou výhru nepřijdou.

„Byla by to jenom kosmetická úprava. Už by o nic nešlo,“ mávl rukou.

I když hráči Ostravy v dramatickém závěru porážku dvěma přesnými zásahy snížili, důležitou televizní bitvu o pozici v elitní superligové osmičce nakonec ovládli domácí Panteři.

„Byl to strašně důležitý zápas, proto jsem moc rád, že jsme získali velmi důležité body, které jsme chtěli jakkoliv urvat. Utkání jsme zlomili ve třetí třetině. Na konci zavládly nějaké emoce, ale výsledek jsme si pohlídali,“ těší Zapletala.

Panteři vstoupili do důležité bitvy koncentrovaně a připraveně. Lépe bránili, dobře se pohybovali a v první třetině proměnili dvě šance. Výborně hrající Kostka pak ve 25. minutě zvýšil už na 3:0, hotovo ale zdaleka nebylo. Domácí polevili, čehož protivník využil a vrátil se do hry.

„Ve druhé třetině tam byly slabší pasáže, malinko jsme přestali hrát, což je náš největší problém,“ ví Zapletal.

„Pokaždé na chvíli vypneme a začneme hrát trochu profesorsky, což se nám nevyplácí. Vždycky soupeře dostaneme na koně. Proti Ostravě tomu tak ale úplně nebylo. I když soupeř několikrát snížil, vždycky jsme se zvedli a zase mu odskočili,“ prohlásil.

Moravského rivala nezlomila ani Zapletalova trefa.

„Je pravda, že jsme se v tu chvíli uklidnili. Už to bylo 5:1. I když tam soupeři v závěru něco napadalo, furt jsme věřili, že hosté tolik času na vyrovnání nemají. Na skóre jsme až tolik nehráli. Důležité bylo dostat méně branek než Ostrava, což jsme splnili,“ usmívá se zkušený útočník.

Panteři tak v historicky prvním televizním duelu z Otrokovic, který hostila nová městská hala, prolomili prokletí domácích utkání.

„Tady se to velmi vnímalo. I předseda oddílu Karel Ťopek byl před zápasem v šatně, měl k nám proslov. Opravdu jsme se na zápas soustředili, abychom divákům utkání nepokazili,“ říká Zapletal.

Toho návštěva v pondělí večer překvapila. V mrazivém počasí a ještě na utkání, které živě přenášela Česká televize, dorazilo 446 diváků.

„Kulisa mě překvapila, nečekal jsem, že přijde tolik lidí,“ přiznává domácí forvard. „Spousta Otrokovičáků si to nenechala ujít. Zápas si užili až do konce,“ těší Zapletala.

Panteři chtějí na cenný triumf s Ostravou navázat i v pátek, kdy doma hostí poslední Znojmo. Jakákoliv ztráta by devalvovala právě pondělní výhru.

„Bez debat. Znojmo bychom měli porazit,“ ví Zapletal.

Že se podcenění nevyplácí, se otrokovičtí florbalisté přesvědčili minulý rok právě se Znojmem.

„Kolem Vánoc se nám s ním povedlo prohrát. Věřím, že podruhé už to nezopakujeme a navážeme na poslední výsledky,“ dodává.