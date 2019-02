Praha - Atletické mistrovství České republiky vhale se zlínským dorostencům a juniorům vyvedlo. Zpražské Stromovky si odvážejí celkem čtyři cenné kovy, když titul tuzemské šampionky ve vrhu koulí získala mezi dorostenkami Gabriela Pallová.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/GetPhoto Martin Sidorják

Zlínská reprezentantka hodila tříkilogramovou kouli do vzdálenosti 13,20 metru, čímž překonala stříbrnou Janu Křížovou z Klatov o plných 44 centimetrů. Svěřenkyně trenéra Radomila Skoumala tak potvrdila roli favoritky a pro zlínský klub získala tolik ceněné zlato.

Od zisku nejcennější medaile nebyl v juniorské kategorii daleko ani Josef Polách. Šedesátimetrový sprint přes překážky zvládl v čase 8,03 sekundy a do cíle doběhl druhý. Na vítězného Martina Mazáče z Uherského Hradiště ztratil pouhých sedm setin sekundy.

A na stejné trati cinkla mezi dorostenkami Zlínu ještě jedna medaile. Postarala se o ni další svěřenkyně trenéra Milana Nožičky. Kristýna Toufarová obsadila v nejdůležitějším závodě halové sezony třetí místo, když trať prolétla v čase 8,76 sekundy.

Poslední cenný kov přidala do zlínské sbírky Aneta Komrsková. Nejmladší sestra české reprezentantky v gymnastice překvapila solidním výkonem 5,38 metru ve skoku do dálky. V dorostenecké kategorii to stačilo na třetí místo a byla to nejpřekvapivější medaile, na kterou svěřenkyně trenéra Martina Hály dosáhla.

Zlínská výprava však měla ještě minimálně další dvě medailové ambice. Obě měl ve svých rukou Adam Pašiak. Podle tabulkových výkonů z letošní sezony měl bez problémů ovládnout skok o tyči i skok do dálky. Ani v jednom případě ale neuspěl.

„Adam byl zdravotně indisponovaný. Nemohl podat optimální výkon,“ litoval trenér AK Zlín Pavel Utíkal.

Jinak byl ale s počinem zástupců ze zlínského oddílu v tuzemské metropoli spokojený.

„V porovnání s jinými kluby, které mají mnohem lepší tréninkové podmínky, jsme se prezentovali ve velmi solidním světle. Nebýt Adamových zdravotních problémů, mohli jsme dopadnout ještě lépe,“ zopakoval Utíkal.

Pašiak si může spravit náladu už tento víkend, kdy se opět ve Stromovce uskuteční také republikový halový šampionát mužů a žen. Tentokrát však bude mít český juniorský reprezentant proti sobě mnohem těžší konkurenci.

„V medaili proto doufáme především u Kateřiny Hálové na osmistovce,“ ukázal Pavel Utíkal na největší zlínskou naději nadcházejícího víkendu.

(rš)