„Jsem moc ráda, že jsem se dočkala šampionátu na našem stadionu. Dlouho jsme se škvárovou dráhou byli popelkou, ale po rekonstrukci již můžeme směle konkurovat všem stadionům v republice,“ je hrdá zkušená běžkyně.

„Doufám, že přijede Igor Gondor, který je starší než já, takže nebudu mít nálepku nejstaršího účastníka šampionátu. Těším se ale i na Víťu Veselého, který bude ve Zlíně skoro doma. Letos mu lítá oštěp pěkně daleko, takže to bude hezká podívaná,“ očekává Hálová. „Pochopitelně se těším také na atletky, které už mají děti jako já, Báru Špotákovou nebo Kriistinu Mäki. Ta je maminkou jen chvíli a už jí to výborně běhá,“ ocenila zlínská atletka.

Kdybyste byla fanoušek, na který závod, disciplínu byste se nejvíce těšila a proč?

Pro fanoušky jsou vždy nejzajímavější sprinty. Nejvíce bych se těšila na 400 mužů i žen, myslím, že to bude pěkný boj až do cílové pásky.

Představíte se na trati 800 metrů s medailovými ambicemi?

Do každého závodu jdu s cílem získat medaili, musím vydat ze sebe to nejlepší není prostor na to spokojit s finálovým umístěním. Nepamatuji si, kdy jsem měla naposledy titul mistryně, zpětně se moc na výsledky nedívám, není to pro mě důležité. Tuším, že mám asi pět titulů a k tomu další medaile, přesně by to věděl syn, on mi to počítá. (smích) Neznamená to ale, že medaile pro mě nejsou důležité, jen se dívám směrem k dalším závodům, na bilance je ještě čas.

Jaká vás zde čeká konkurence? Kdo je hlavní favorit na titul?

Konkurence bude velká, mám obavy, abych neudělala nějakou chybu v rozběhu, která by mě stála účast ve finále. To by mě hodně mrzelo. Favoritky jsme všechny, protože u osmistovky hraje velkou roli i taktika. Přála bych si odpovědět, že hlavní favoritkou na titul jsem já.

Letos už je vás čím dál častěji vidět, jak rozbíháte závody kolegyním. Proč?

Baví mě to a navíc je to dobrý tréninkový test. Ne vždy bych se dostala na prestižní mítinky vedle mistry světa a olympioniky. Je příjemné být s nimi na závodech, být jednou z nich.

V pátek oslavíte krásné jubileum – 40 let. Jaké máte ještě atletické sny a cíle? Jak dlouho ještě plánujete pokračovat ve vrcholové kariéře?

Nabízí se ukončit kariéru na domácím mistrovství, ale asi se mi ještě nechce. Většinou mě takové myšlenky napadnou během podzimní a zimní přípravy, kdy jsou náročné tréninky v ne příliš dobrých podmínkách, ale pak přijdou závody a už se mi končit nechce. Přiznám se, že je to každý rok těžší a těžší, ráno sotva vstanu z postele, jak mě všechno bolí, během dne se trochu rozhýbu, večer jsem už zase unavená.

Co potom? Neláká vás dráha trenérky?

Vzhledem k tomu, že jsem učitelka, nehledám po skončení sportovní kariéry zaměstnání. Sport je můj koníček a až přestanu závodit, stále se budu snažit sportovat, jen už nebudu jezdit na MČR a podobné soutěže. Už nyní s manželem většinu tréninků konzultujeme, ptá se mne i na názor, když vymýšlí tréninky i pro otrokovické superligové florbalisty.

V této divoké covidové době budete mít čas na dovolenou?

Na dovolenou se už moc těšíme, pojedeme hned na začátku prázdnin do Chorvatska na klidné, skoro opuštěné místo. Ale i tam budeme trénovat jako každý rok.

Máte syna. Jde ve vašich šlépějích?

U něj to vypadá, že bude fotbalista, i když se snažíme, aby zkoušel i jiné sporty. Chci, aby uměl i dobře plavat a tatínek ho trénuje atletiku. Každý fotbalista musí k balonu doběhnout, hodit daleko aut nebo vyskočit k hlavičce. Atletika je základ každého sportu.

Jaký máte další program sezony?

Víkendový šampionát je určitě vrcholem sezony, na konci srpna a v září mě čekají ještě soutěže družstev, ale tam už nepůjde o jeden maximální výkon, ale o zvládnutí více disciplín během několika hodin.

Blíží se olympiáda v Tokiu. Kolik podle vás česká atletika získá medailí a kolik zlatých?

To si netroufnu tipovat. Kvůli posunutí termínu olympiády a dalším opatřením je těžké odhadovat, jak na tom sportovci budou. Přála bych olympionikům, aby byli se svými výkony spokojení.