Pátý turnaj ve Zlíně, kterého se zúčastnilo 19 hráčů, vyhrál Lukáš Rakušan. Domácí tenista ve čtvrtfinále porazil Miloše Juříčka ze Vsetína, v semifinále udolal valašskoklobouckého Jana Kostku a ve finále zdolal dalšího reprezentanta Zlína Jana Šenkeříka.

,,Na turnaj jsem se připravoval v autě během noční páteční cesty z Plzně. Do Zlína jsem dojel v sobotu ve tři hodiny ráno, tedy šest hodin před jeho začátkem,“ prozradil s úsměvem Lukáš Rakušan.

Pátý podnik ATP Valašska si chtěl hlavně užít. V domácím prostředí ale myslel i na celkové vítězství.

,,Na antuce na Vršavě jsem nebyl v nejideálnějším rozpoložení. Všechny duely jsem však zvládl takticky,“ pochvaloval si 32letý tenista z krajského města.

,,Ve čtvrtfinálovém souboji s levorukým Juříčkem, který se na kurty vrací po dlouhodobých problémech s achilovkou, se mi dařilo měnit rytmus hry. Miloš ještě dokázal vyrovnat na 2:2. Ve zbytku střetnutí se ale na jeho výkonu projevovala únava. V semifinále s Kostkou jsme si zase po roce zahráli vzájemný zápas. Honzu v něm ale bolely záda. Proto hůř servíroval. Důležité body v partii o postup do finále jsem sbíral, kdy jsem z riternu hrál do jeho bekhendu. Ve finále s Šenkeříkem byly dva klíčové momenty. První hned v úvodním gamu, kdy Honza nedotáhl do vítězného konce vedení 40:15. Druhý zlomový moment nastal ve čtvrtém gamu, když soupeř ze Zlína promarnil náskok 40:0,“ upozornil Lukáš Rakušan.

Šestý turnaj Grand Slam Valašska (bodovaný dvojnásobně) se hrál na antuce v tenisovém areálu Zbrojovky Vsetín. Zahrálo si v něm 21 tenistů.

Z prvenství na Valašsku se radoval Jan Šenkeřík ze Zlína. Ten v osmifinále porazil Jiřího Macharu (Štítná nad Vláří-Popov), ve čtvrtfinále mu ze zápasu v supertiebreaku odstoupil domácí Jan Podešva, v semifinále po tuhém boji udolal luhačovického Martina Pláška a ve finále si poradil s Janem Kostkou z Valašských Klobouk.

,,Osmifinále s Macharou bylo dlouho vyrovnané. Ve druhém setu však Jiří dělal víc chyb, než v první sadě. V této pasáži utkání se na jeho výkonu projevila dlouhá tenisová pauza. Čtvrtfinále s Podešvou jsem měl až do stavu 5:3 ve druhém setu pod kontrolou. Honza ovšem tuto sadu stačil ještě obrátit ve svůj prospěch. V rozhodujícím supertiebreaku ale vsetínský tenista kvůli zranění achilovky ze zápasu odstoupil. V semifinále Plášek v prvním setu na kurtu dominoval. Dařil se mu první servis, Martin byl nepříjemný také přesnými rychlými údery k lajnám. Od druhé sady jsem změnil hru a duel se zlomil na moji stranu. V supertiebreaku to bylo ještě 6:6, závěr střetnutí jsem ovšem zvládl. Ve finále s unaveným Kostkou, který turnaj odehrál po noční směně a s nachlazením, jsem byl útočnějším a fyzicky zdatnějším hráčem,“ potěšil Jana Šenkeříka grandslamový úspěch ve Vsetíně.

VÝSLEDKY 5. TURNAJE ATP VALAŠSKA VE ZLÍNĚ:

Čtvrtfinále:

Jan Kostka (Valašské Klobouky) – Dalibor Novák (Zlín) 7:5, Lukáš Rakušan (Zlín) – Miloš Juříček (Vsetín) 6:3, Marek Mojak (Třinec) – Pavel Nevrlka (Valašské Klobouky) 6:3, Jan Šenkeřík (Zlín) – Jiří Machara (Štítná nad Vláří – Popov) 6:3.

Semifinále:

Rakušan – Kostka 6:3, Šenkeřík – Mojak 6:3.

Finále:

Lukáš Rakušan – Jan Šenkeřík 6:1.

Finále Turnaje velké útěchy (o 9. místo):

Tomáš Doležel (Zlín) – Daniel Novotný (Valašské Klobouky) 6:2.

Finále Turnaje malé útěchy (o 13. místo):

Kamil Malota (Luhačovice) – Michal Kolařík (Zlín) 6:1.

VÝSLEDKY 6. TURNAJE ATP VALAŠSKA GRAND SLAM VE VSETÍNĚ:

Čtvrtfinále:

Jan Kostka (Valašské Klobouky) – Kamil Malota (Luhačovice) 6:2, 6:4, David Krátký (Uherské Hradiště) – Pavel Nevrlka (Valašské Klobouky) 6:3, 6:7, 10:7, Jan Šenkeřík (Zlín) – Jan Podešva (Vsetín) 6:3, 5:7, 8:4 skreč., Martin Plášek (Luhačovice) – Martin Raška (Valašské Klobouky) 7:5, 6:3.

Semifinále:

Kostka – Krátký 6:3, 6:2, Šenkeřík – Plášek 3:6, 6:2, 10:6.

Finále: Jan Šenkeřík – Jan Kostka 7:5, 6:2.

Finále Turnaje velké útěchy (o 9. místo):

Jiří Machara (Štítná nad Vláří-Popov) – Dalibor Novák (Zlín) 6:2, 6:4.

Finále Turnaje malé útěchy (o 17. místo):

Tomáš Doležel (Zlín) – Daniel Novotný (Valašské Klobouky) 2:6, 7:6, 14:12.