Pořadatelé Barum Czech Rally Zlín vyhlásili vítěze fotosoutěže u příležitosti závodu. Hlavní cena putovala do Německa - vítězem se stal Jorg Ullmann z Ellefeldu. Foto: archiv Barum Rally

„Každoročně jsme příjemně překvapeni vysokým počtem zúčastněných fotografů z řady evropských států, přičemž hlavní cena putuje opět do zahraničí. Těší nás, že fotosoutěž má neustále stoupající úroveň Do pořadí na čelních příčkách stále více promlouvají profesionální motorističtí fotografové. Mezinárodní porota složená z řady osobností rallyové komunity to nemá každoročně jednoduché, neboť hodnotí opravdu velké množství soutěžních snímků. Věřím, že čeští fotografové se letos nedají zahanbit a prvenství za letošní ročník zůstane po třech letech opět doma,“ uvedl Miloslav Regner, předseda poroty a šéf organizačního výboru Barum Czech Rally Zlín.

Zahraniční fotografové slaví ve zlínské fotosoutěži čistý hattrick, neboť loni vypálil všem rybník Gábor Sándor Nagy z Maďarska a rok předtím Rafal Roguski z Polska. První místo putovalo do zahraničí dále v roce 2017, kdy obhájil primát z předchozího roku další polský fotograf Marcin Rybak z Lodže. Maďarsko už v minulosti dvakrát slavilo, v letech 2013 a 2014 vyhrál fotosoutěž Gergély Makai z Budapešti. Německo se radovalo ve fotografickém klání v rámci barumky poprvé v historii.

V desetičlenné mezinárodní porotě usedli opět jezdci, spolujezdci nebo lidé z rallyové komunity. Členy poroty byli Martin Bill (Česká republika), Eyvind Brynildsen (Norsko), Callum Devine (Irsko), Alexandru Filip (Rumunsko), Jean-Baptiste Franceschi (Francie), Jara Hainová (Německo), Jacob Madsen (Dánsko), Attila Nagy (Maďarsko), Samu Vaaleri (Finsko) a Rachele Somaschiniová (Itálie).

Fotosoutěž má při Barumce mezi příznivci motoristického sportu každoročně velmi kladnou odezvu a přízeň, přičemž úroveň zaslaných fotografií se stále zvyšuje. Svědčí o tom i velký zájem zúčastněných, neboť do loňské fotosoutěže přišlo od 302 autorů celkem 1 245 soutěžních snímků. Vedle tří hlavních cen porota udělila podle propozic i dalších pět ocenění.