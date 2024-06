Tři roky nazpět v Baťově městě ovládla svůj první zdejší závod. Ve středu do tamějších končin zavítala znovu, už coby místopředsedkyně Českého atletického svazu. „Dlouho mi trvalo, než jsem se tady poprvé objevila. K vítězství jsem ze sebe musela vyškrábnout pořádný výkon,“ vzpomíná Barbora Špotáková, olympijská šampionka z Pekingu a držitelka 11 cenných kovů z velkých akcí před víkendovým startem republikového šampionátu.

Barbora Špotáková. | Foto: Deník/Radek Štohl

Tuto neděli 43letá Špotáková tři dny před začátkem této velké akce promluvila:

o vítězství na MČR ve Zlíně v roce 2021:

Na toto mistrovství vzpomínám hodně ráda, skutečně! Už jsem byla ve věku, kdy výhry nebyly samozřejmostí, měla jsem tady velké soupeřky. Vítězství jsem si dost vážila.

o městě:

Na Zlín mám hezké vzpomínky, včera i dneska jsme toho stihli docela dost proběhnout. Oběhli jsme si pár kešek, máte je tady docela pěkné. (úsměv) Zavítali jsme do mrakodrapu, viděli jsme základní lákadla. Dneska jsme vyloženě prolétli ZOO. Alespoň máme důvod se sem znovu vracet.

o MČR atletiky ve Zlíně:

V olympijském roce to je vždy výjimečná událost, hodně lidí se zde ještě bude snažit plnit limity. Tato mistrovství jsou vždy ojedinělá, doufám, že budou i divácky, rozhodně je se na co dívat. Bude to stát za to! Navíc se tady bude loučit Víťa Veselý, přitáhnout diváky by měl také Petr Meindlschmid, který vylétl v Římě. Hezkých soubojů určitě ale bude více.

o absenci na MČR:

Musím se omluvit, během šampionátu tady nebudu. Ještě před zvolením místopředsedkyně jsem si domluvila něco jiného. Mrzí mě to, věřím totiž, že to bude vážně velmi hezké. Včetně závodu oštěpařek, v této disciplíně nás čeká jeden z nejlepších soubojů, těžko v něm určit jednoznačnou favoritku. Pochopitelně ale vše budu sledovat a fandit.

o pozici místopředsedkyně Českého atletického svazu:

S novou rolí se sžívám, oproti předchozí je opravdu velmi rozdílná. Pomalu přicházím na to, jak atletice můžu pomoci trochu jinak, nejde to ze dne na den. Zabývám se mládeží, nejvíce nám chybí sportoviště. Vidím to jako svůj úkol.

o letošní olympiádě:

Jsem ambasadorkou Olympijského festivalu u Jezera Most. Děti si tam můžou vyzkoušet 52 sportů, zároveň se bude fandit českým sportovcům, což bude skvělé. Zahájení je 25. července.

o nejcennějším kovu:

Když se vše zpětně vyjmenovává, přijde mi to zvláštní. Už je to pořádně dávno. (úsměv) Stále to vypadá neuvěřitelné. Nejvýše ze všech řadím zlato z Pekingu, lidé mě dodnes kontaktují, co to pro ně znamenalo. Díky sportu přenášíte emoce, je to obrovská síla. Hodně ráda ovšem vzpomínám i na závěrečný závod, s dětmi jsem slavila takovým způsobem, že pomalu nikdo ani nevěděl, kdo vyhrál. (úsměv)

o 16 let starém světovém rekordu ze Stuttgartu hodem 72,28 metrů:

Odolává až, až, nepředpokládala jsem, že tak dlouho vydrží. Už takto jsem spokojena. Když se překoná, vadit mi to nebude. Byla bych ráda, kdyby někdo začal stabilně házet k 70 metrům. Pole je sice široké, tak daleko to však nelétá.