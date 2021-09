„Chystám se jet všechny disciplíny, ani jeden den nebudu mít volno, tak jsem zvědavá, jak to všechno půjde. Nejvíce se těším na čtvrteční super G,“ zhodnotila bronzová žena letošních tabulek Světového poháru.

„Po prvním kole jsem dost ztrácela, ale ve druhém jsem si zlepšila náladu. Vyhovovala mi spíš druhá, rovnější trať, ta první byla dost točivá. Ale na místní obřáky jsem svým způsobem zvyklá, takže to šlo,“ usmívala se Abrahamová. „-

„První kolo se mi zdálo trošku náročné, to druhé se mi vydařilo lépe. Se svým celkovým výkonem jsem rozhodně spokojená. Místní sjezdovku mám ráda, jsem tu potřetí a opravdu se mi tu líbí. Svah není nejlehčí, je na něm dost vlnek, což závodníky hodně prověří. Jsem šťastná, že se mi opět podařilo zvítězit,“ zhodnotila dnešní vítězka.

„Jelikož jsem posledním rokem junior, je to určitě jeden z mých velkých posledních úspěchů. Sice mě trošku mrzí, že jsem neobhájil stříbro z MSJ 2019, ale i tak je úžasné mít hned z prvního závodu medaili,“ dodal český reprezentant. Nejlepší juniorský výkon předvedl Rakušan Rolan Schloegl, pro stříbro si dojel Ital Daniele Buio.

Na mistrovství světa juniorů dva roky zpátky to bylo strašně tvrdé, ale teď je trať opravdu příjemná,“ okomentoval Machů.

V redukovaném juniorském pořadí závodu se z bronzové medaile radoval rodák ze Štítné nad Vláří Filip Machů. „V prvním kole vypadlo hodně závodníků, bylo to velice těžké. Druhé kolo už bylo trošku rovnější, tam už záleželo i na váze, kdo měl rychlejší lyže. Nicméně kopec je připravený takovým způsobem, jakým ho ještě nepamatuju.

„První kolo dnešního obřího slalomu bylo dost technické, točivé, což mi sedělo. Najel jsem si velký náskok a ve druhém kole tak prakticky zbývalo v pohodě dojet, a to se mi podařilo,“ usmíval se v cíli novopečený mistr světa. Českého závodníka na stupních vítězů doplnil stříbrný Ital Edoardo Frau a bronzový Marcel Knapp z Německa.

„Tento týden je pro mě nejdůležitější v sezoně. Místní sjezdovku známe velmi dobře, jezdíme sem odmalička, takže víme, co čekat. Známe tu prakticky každou bouli,“ uvedl Barták.

První den, první triumf. Čeští závodníci zahájili světový šampionát v travním lyžování v tom nejlepším možném stylu. Pro vytoužený titul mistra světa si hned v úvodní disciplíně, obřím slalomu, dojel Martin Barták a doplnil tak do sbírky zlato, které mu mezi seniorskou elitou scházelo.

