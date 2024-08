Hayden Paddon přijíždí do sobotního servisu Barum Rally 2024. | Video: Břenek Martin

Radek Štohl dnes 13:07

Stačilo mu dojet a minimálně by se dotáhl na současného lídra. Pravděpodobně by ho v hodnocení evropského šampionátu i předčil. Druhý muž letošního ME Mathieu Franceschi však během prvních nedělních zkoušek utrpěl defekty, po erzetě na Pinduli musel z letošního ročníku Barum Czech Rally Zlín odstoupit.