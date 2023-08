/FOTOGALERIE a VIDEO/ Hvězdné obsazení, vítězové světového šampionátu. Za týden odstartuje tolik sledována a fanoušky milovaná Barum Czech Rally Zlín. Již 52. ročník automobilové soutěže bude opět součástí nejen českého šampionát, ale především toho evropského.

Ředitel Barum Czech Rally Zlín Jan Regner. | Video: Břenek Martin

„V obou případech se jedná o předposlední podnik, který může rozhodnout o šampionech,“ zdůraznil Miloslav Regner, předseda organizačního výboru Barumky.

Na 114 přihlášených posádek z 22 států čeká 13 rychlostních zkoušek o délce 200 kilometrů. „Vše je v zásadě připraveno, finišují věci, jako dotahování posledních jednání či bezpečnostních opatření. Ta nám dělají největší starost, kritéria jsou totiž hodně přísná. FIA v tomto směru hodně přitvrdila – hlavně směrem k jezdcům. Pro diváků zůstávají bezpečnostní opatření podobná, jako ta z minulých let,“ upřesnil Regner starší a se svým týmem jezdí po trati a „obalují“ dřeva a překážky v nejtěsnější blízkosti. „Doteď jsme netušil, kolik okolo tratí máme zábradlí a mostků,“ pousmál se a bedlivě sledují, jak probíhá stavba silničních děl v centru Zlína okolí.

Zdroj: Břenek Martin

„Zanedlouho bude centrum Baťova města průjezdné s výjimkou Březnické. Ovšem to není jen o Zlíně, na Vsetínsku chybí most a musí se přejíždět Liptálem. Jasné je, že jako každý rok budeme prožívat horké chvilky, zda všude stihneme pole dovézt na start včas. Pokud by se to nestalo byla by to ostuda v přímém přenosu. A to opravdu nechci zažít,“ dušuje se Regner senior.

První zatěžkávací zkouškou bude středeční oficiální testovací jízdy, proti časomíře pojedou nejlepší posádky v pátek dopoledne, kdy je na programu shakedown a kvalifikační jízda.

„Od osmi hodin na části úseku Maják čekají prioritní posádky v rámci tréninku dva průjezdy, o půl desáté pak kvalifikační zkouška. Protože ji absolvuje všech 24 vozů s prioritou ERC1 a kvůli přímému přenosu musí být mezi nimi dvouminutová pauza, vše se natáhne a pro ostatní začne shakedown až od 10.30 hodin,“ prozradil novinku ředitel Barum Rally Jan Regner.

Samotnému závodu bude od 15,30 hodin pře zlínskou radnicí předcházet výběr startovní pozice, o půl hodiny pak slavnostní start. Živo bude na městském okruhu v centru Zlína od 17 hodin, kdy budou k vidění závody bugatek, poté Historic Star Rally a od 21 hodin tradičně soudobé vozy. V sobotu a neděli se pak pojedou vždy tři měřené úseky se dvěma průjezdy.

Kdo se nedostane k trati, může vše sledovat v přímém přenosu. Kromě tradičně placené pořadatelské platformy promotéra, kde budou přenášeny všechny erzety, čeká české fanoušky malé překvapení. „Loni bohužel nedopadla jednání s O2 sport. Letos se však podařilo České televizi získat čtyři hodiny přimých přenosů. Přesněji bude moci fanoušek vidět a slyšet český komentář z páteční městské rychlostní zkoušky, pak šesté Kateřinice, sedmé Troják a dvanácté z Pinduly,“ dodal Jan Regner.