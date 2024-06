/FOTOGALERIE a VIDEO/ Do startu 53. ročníku nejsledovanějšího automobilového závodu v tuzemsku – Barum Czech rally Zlín (16. - 18. 7.) – sice zbývají necelé dva měsíce, organizátoři již odtajnili tratě a jejich skladbu.

Ředitel Barum Czech Rally Zlín Jan Regner. | Video: Břenek Martin

„Došlo k obměně asi třetiny úseků. Z důvodů rekonstrukcí jsme navíc hlavně v sobotu museli sáhnout ke zkrácení úseků, přičemž abychom zachovali délku měřených úseků, oproti loňsku se pojede o jeden navíc. Tedy patnáct erzet na osmi úsecích,“ potvrdil Jan Regner, ředitel Barumky. „Celá rallye měří 884 kilometrů, z toho 202 bude měřených,“ doplnil.

Beze změny bude jediný úsek – hned úvodní, tedy páteční městská rychlostní zkouška, kde do dokončení rekonstrukce vlakového terminálu není prostor ke změně. „Zatím máme jen dvě možnosti volby – jet doleva nebo doprava,“ pousmál se Miloslav Regner, předseda organizačního výboru srpnového závod.

„FIA nám povolila jedinou výjimku a to trénovat o půl dne více a dříve, než je v šampionátu ME zvykem. S nájezdem tratí tak začne ve středu ráno, kdy už budeme vydávat posádkám materiály. Ve čtvrtek budeme společně s technickou přejímkou trénovat až do večera, tedy až do půlnoci, kdy bude hodinu před tím uzavřen střed města,“ upřesnil

V pátek dopoledne bude na programu tradiční shakedown s kvalifikační zkouškou, která určí pořadí prioritních posádek. „Testovací zkouška se pojede v katastru Oldřichovic, kde na fanoušky bude čekat krásný, divácky atraktivní úsek,“ láká Jan Regner.

V sobotu se oproti minulému ročníku pojede o jeden úsek více. „Rekonstrukce a opravy některých míst na námi vytipovaných úsecích nás přinutila rezignovat na delší úseky a místo tří udělat čtyři. A kde nás to nejvíce poznamenalo? Asi v držkové, kde se dělá nová voda, přípojky k nim a nový povrch. Všude je to tam rozkopáno,“ smířlivě konstatoval Regner.

„Moc možností zásadně obměňovat skladbu Barumky není, protože se v našem kraji jede řada dalších automobilových závodů – Kopná, Vsetínská rally, nyní i Valmez rally. Všichni jsou velice blízko a abychom mohli všichni fungovat, musíme ctít dohody, dohodnout se mezi sebou,“ doplnil Miloslav Regner.

V sobotu se tak začne na na Slušovicku. „Protože se ale větší část pojede v Březové, tento úsek ponese jeho jméno. Následně přijdou na řadu Kateřinice, kde čeká jezdce stejná trasa, jen se pojede naopak – z Kateřinic nahoru. Následovat bude erzeta Rajnochovice, abychom následně pokračovali rychlostní zkouškou Bunč, která se vrací po roční odmlce ve zcela jiné podobě. Podařilo se nám dojednat úseky s Lesy ČR a Arcibiskupstvím,“ pustil se do představování tratí Jan Regner.

Nedělní klání přinese tři úseky s dvěma průjezdy. „Úsek Semetín bude zcela shodný, následovat bude Pindula a na závěr přijde na vyžádání promotéra opět úsek Halenkovice. Už loni z ní byl nadšený, proto bude stejná s cílem na Žlutavách. Typická power stage,“ doplnil šéf akce.

Všechny úseky si nedávno prošel zástupce promotéra, hlavní režisér všech závodů ME. „Projížděli jsme všechna místa, určili si místa pro natáčení. Odjížděl s pocitem, že letošní Barumka bude velmi pěkná, všechny rychlostní úseky budou živě přenášeny. Co se týče autorských práv tuzemských stanic, Českou televizi střídá O2 TV, zakoupila práva,“ doplnil Jan Regner.

Barum Rally se se v polovině srpna pojede o týden dříve než loni. „Tradiční je sice poslední srpnový víkend, ale hlavní slovo má promotér a tomu vyhovuje polovina srpna. Pro nás je dobré, že na rozdíl od loňska se nyní termínově vyhneme Trnkobraní. Takto jsme domluvení i pro příští ročníky,“ potvrdil hlavní organizátor Barumky.

Ta se navíc pojede jako šestá z osmidílného šampionátu ME, přičemž po tomto víkendu jsou již odjety tři závody – v Maďarsku, Kanárských ostrovech a naposledy ve Švédsku. „Přihlášena je řada kvalitních posádek, které by se měly představit i u nás,“ věří ředitel Barumky. „Aktuálně v čele jsou dva piloti – Francouz Franceschi a Novozélanďan, obhájce prvenství Paddon. Také na českém poli půjde o hodně, situace v seriálu MČR je velmi vyrovnaná. Aktuálně vede Stříteský, před Kopeckým, Březíkem a Caisem,“ dodal Jan Regner.