Od představení publikace o norském jezdci neuplynul ani celý rok a mladoboleslavský autor vydává další obsáhlé dílo o rallye. „Michal Koči a Martin Vasiľ, kteří za Styllex tvořili část textů, odvedli skvělou práci. Bez toho by nebylo možné naši knížku stihnout tak, abychom ji odprezentovali na Barumce,“ objasnil Dan Porazil. „Myslím, že v únoru, když jsme se rozhodli, že budeme hotovi začátkem srpna, nikdo nečekal, že vytvoříme kroniku Styllexu o bezmála 420 stranách. Čtenáři se tak dočtou nejen o realizaci snu Petera a Michala Kočiových, ale jistě ocení i autentické rozhovory s Enricem Bertonem, Yvesem Loubetem, Tomášem Hrdinkou, Karlem Jirátkem, Martinem Kočim, Bryanem Bouffierem, otcem a synem Bérešovými, Bedřichem Habermannem, Igorem Suškem, Petrem Starým a Rastislavem Aschmannem.“

V nové knize jsou psány texty ve slovenštině a češtině, navíc je celá kompletně přeložena do angličtiny. „Jak my, tak Dan jsme z generace narozené v Československu, proto jsme některé části nechtěli překládat do slovenštiny,“ prozradil s úsměvem Peter Koči, první jezdec Styllexu. Fanoušci mohou očekávat opět formát A4 a stovky zajímavých fotografií. Kniha se aktuálně tiskne, a tak jsou v plném proudu přípravy křtu.

close info Zdroj: archiv týmu zoom_in Yves Loubet, Enrico Bertone, Tomáš Hrdinka, Martin Koči a Bérešovci. To je jen část jmen slavných jezdců, kteří spojili svůj sportovní život se slovenským týmem Styllex.

„Mám radost, že publikaci pokřtíme na Barumce a také za účasti řady hostů, kteří potvrdili svou účast. Namátkou můžeme vedle rodinné dynastie Kočiovců jmenovat Enrica Bertoneho, Johnnyho Hauglanda, Tomáše Hrdinku a řadu dalších,“ naznačil podobu křtu boleslavský spoluautor a dodal, že slavnostním večerem bude provázet Markéta Srbová.

V rámci křtu mají pořadatelé v plánu společně s dalšími speciálními hosty vzpomenout na legendárního Jiřího Sedláře, neboť v úterý 13. srpna uplyne 35 let od okamžiku, kdy se tento legendární jezdec stal nesmrtelným. „Režii a hosty právě finalizujeme a fanoušky budeme včas informovat. V každém případě pracujeme na tom, aby si na své přišli jak čtenáři, tak sběratelé autogramů,“ dodal na závěr Dan Porazil.