Více než tři měsíce před startem 53. ročníku Barum Czech Rally Zlín 2024 vydali pořadatelé soutěže základní dokument rally - Rally průvodce (Rally Guide). Zde jsou k dispozici na téměř padesáti stranách úvodní informace k letošnímu ročníku, který se pojede na Zlínsku v termínu 16. – 18. srpna.

Letošní 53. ročník automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín se pojede na tratích v našem v kraji v polovině srpna. | Foto: archiv pořadatele

Populární Barumka patří každoročně ke klíčovým podnikům a k vrcholům FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC) a Mistrovství ČR v rally (MCR).

V rpůvodci si můžete přečíst program rallye, důležitá data i informace k trati, podmínky přihlášení pro soutěžící a výši vkladů. Oproti loňskému ročníku je změněno 29% trati rychlostních zkoušek, které měří celkem 202 km. Zákonitě zde chybí názvy jednotlivých měřených testů, ty budou odtajněny začátkem července zveřejněním zvláštních ustanovení pro letošní ročník.

Zároveň byl představen nový motiv soutěže, kterému vévodí vůz Škoda Fabia RS Rally2 v tradičních žlutomodrých barvách. „Letošní motiv je z našeho pohledu velmi vydařený a určitě upoutá pozornost fanoušků motoristického sportu. Použili jsme auto od významného partnera společnosti Škoda Auto a rallyový speciál byl přebarven do barev Barumky a města Zlína. Kulaté číslo je odrazem historie, kdy se s těmito čísly před mnoha lety závodilo, i když zlínskou rallye to minulo. Kulaté číslo má rovněž spojitost i s logem Barum, tato společnost má písmeno B rovněž graficky zpracované v kolečku,“ uvedl Jan Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín. Nový motiv soutěže bude uveden na všech propagačních a tiskových materiálech k 53.ročníku.

Letošní 53. ročník automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín se pojede na tratích v našem v kraji v polovině srpna.Zdroj: archiv pořadatele

Zlínští organizátoři rozdělili úvodní Rally Guide do několika částí, a to historie rally, kontakty, ubytování, program rally a důležitá data, zápočet rally, přihlášky, reklama, trať, servisní zóna, seznamovací jízdy, testovací RZ shakedown/kvalifikační RZ, média, pojištění, vozidla, pohostinnost, nabídka prezentace, vydávané materiály, všeobecné informace, slovník – užitečná slova a fráze. V úvodu naleznete proslov Miloslava Regnera, předsedy organizačního výboru a Jana Regnera, ředitele rally. Můžete se seznámit na více než deseti stranách s historií barumky. Prestiž zlínské rally postupem let stále stoupala, od roku 1984 je součástí mistrovství Evropy a od roku 2007 patřila do seriálu Intercontinental Rally Challenge (IRC) a v posledních letech patří k pevným pilířům mistrovství Evropy (FIA ERC).

Do galerie vítězů se zapsala velká jména rallysportu, Jan Kopecký slavil celkem jedenáctkrát triumf a ovládl posledních osm odjetých ročníků! Třikrát se radovali z prvenství Vladimír Hubáček, John Haugland z Norska, Enrico Bertone z Itálie a domácí jezdec Roman Kresta. Do galerie vítězů se zapsala za uplynulá léta jména celkem 29 jezdců ze 12 států.

Ve Zlíně startovala velká jména soutěžního sportu jako například dvojnásobný mistr světa z let 1980, 1982 Walter Röhrl z Německa, světový šampion z roku 2019 Ott Tänak z Estonska, pětinásobný vicemistr světa Thierry Neuville z Belgie, dále vítězové soutěží světového šampionátu Franz Wittmann z Rakouska, Armin Schwarz z Německa, Andreas Mikkelsen z Norska, Daniel Sordo ze Španělska nebo Esapekka Lappi z Finska.

V úvodním průvodci nechybí kalendář ERC 2024, kontakty na ředitelství rally, národní sportovní autority a hlavní činovníci rallye.

(ror)