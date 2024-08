„Aktuálně chystáme divácká místa, party študáků, dobrovolníků vysekávají příkopy. V neděli, kdy je menší provoz, nás čeká důležité stěhování – startovní rampy na náměstí ve Zlíně. Do středy bude postavená!“ hlásí ředitel organizačního výboru Barumky.

„Také probíhá školení pořadatelů, bez kterých to nejde. A kolik jich je? Moc! V roce 2019 jsme spočítali, že během celého závodu jsme jich využili neuvěřitelných 2350,“ šokoval vysokým číslem Regner starší. „Dříve jsem téměř všechny znal, nyní neznám velkou většinu,“ přiznal s úsměvem sobě vlastním.

Všechny velké, zásadní věci pro závod jsou už nachystány. „Teď už se opravdu řeší jenom detaily,“ potvrdil ředitel Barum Rally Jan Regner. „Nyní už hasíme ty malé požáry, které se malinko objevují každou chvíli a snažíme se, aby se to všechno hrnulo dopředu. Tak ať ten celý příští týden už to všechno může bezpečně propuknout a my si můžeme konečně zažít ten velký svátek, na který všichni celý ten rok čekáme,“ usmívá se šéf.

Také s jezdeckým obsazením je spokojen. „Vždy, když pokoříme hranici stovky startujících, jsme nadšení. Ale když se na to podíváme od začátku, říkali jsme si, jak to bude vypadat, protože nemáme v letošním roce mistrovství Evropy juniorů. Oni ti mladíci byli opravdu třešničkou toho všeho a byli úplně neskuteční. I přes tento hendikep se bude na co na co dívat. Mnoho nádherný aut, které jsme tady dlouho nebyli stejně jako exotičtí závodníci. Prostě nádhera,“ usmívá se Jan Regner, jenž stejně jako široká veřejnost očekává další z honů na osm ročníků neporaženého Jana Kopeckého.

„Každý jezdí do Zlína porazit Honzíka a všichni věříme, že jej někdo alespoň malinko potrápí. Na druhou stranu naše hrdost stále zůstává v tom, že jsme česká rallye, čili škodovka je český auto a Honza Kopecký je Čech, který když vyhrává, tak je to správně,“ usmívá se.