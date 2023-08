Desetinásobný šampion Barum Czech Rally Zlín si jde pro další triumf. 41letý automobilový závodník má po sobotě náskok 14 vteřin na druhého Maďara Miklóse Csomóse, už téměř půl minuty na něj ztrácí vítěz páteční městské RZ Simon Wagner.

Sobotní dopolední sekci uzavřela na zlínské Barum Rally nejdelší rychlostní zkouška Troják. | Foto: Jiří Hejtmánek

„Nečekal jsem, že bych po sobotě mohl být první. Je to tady velmi bláznivé, navíc zde závodní hodně místních jezdců. Je to však necelá čtvrt minuta, to ještě nic není!" uvědomuje si Kopecký.

Jeden z jeho hlavních konkurentů na prvenství Erik Cais o reálnou šanci na triumf už přišel. Na vině byl defekt ze šesté RZ v Kateřinicích, kde na Kopeckého ztratil minutu a 21 vteřin.

„Stále jsme v závodě, budeme bojovat až do konce. Nevzdáváme se! Je mi líto, co se stalo, takový je ale motoristický sport,“ ví dobře Cais.

Aktuálně druhým mužem 52. ročníku slavného závodu je Csomós.

„Je to tady neuvěřitelné, velmi rychlé. Tempo není normální! Jsem velmi spokojený, druhé místo po sobotním dni je velice dobrý výsledek. Jsem vážně šťastný!" zářil krátce po dojezdu maďarský závodník.

Třetí pozici zaujal Wagner, který ještě po první rundě byl na šesté pozici.

„Máme za sebou skvělý den, tým odvedl parádní práci! Jsem nadšený z nových pneumatik, se kterými se jezdí perfektně," těšilo Rakušana.

Do TOP 10 se dostali tři Češi –⁠ čtvrtý Adam Březík, šestý Filip Mareš a sedmý Dominik Stříteský. Jedenáctý je Cais.

Pořadí po sobotě:

1. Kopecký Jan / Hloušek Jan (Škoda Fabia RS Rally2) 1:02:39:1.

2. Csomós Miklós / Bán Viktor (HUN, Škoda Fabia Rally2 Evo) + 14.9.

3. Simon Wagner / Winter Gerald (AUT, Škoda Fabia RS Rally2) + 28.7.

4. Březík Adam / Krajča Ondřej (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 41.2.

5. Paddon Hayden / Kennard John (NZL, Hyundai i20 N Rally2) + 42.8.

6. Mareš Filip / Bucha Radovan (Škoda Fabia Rally2 Evo) + 46.9.

7. Stříteský D. / Hovorka Jiří (Škoda Fabia R5) + 49.4.

8. Llarena Efrén / Fernandez Sara (Škoda Fabia R5) + 59.7.

9. Franceschi M. / Malfoy Andy (Škoda Fabia RS Rally2) + 1:05:4.

10. McErlean Joshua / Fulton James (Hyundai i20 N Rally2) + 1:20:1.

11. Cais Erik / Bacigál Igor (Škoda Fabia RS Rally2) + 1:25.4.