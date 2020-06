„Situace se vyvinula do bodu, kdy nevíme, jak dál - zda jubilejní 50. ročník Barumky zvládneme uspořádat v letošním roce nebo ho budeme muset odložit. Čas hraje proti nám. Na konci tohoto měsíce se musíme rozhodnout, zda spustíme finální a nejnáročnější část příprav směřující k srpnu 2020 či zda se rally přesune na další rok. Zbývá nám tedy necelý týden a situace se bohužel vyvinula tak, že poslední nadějí pro nadcházející Barumku jste vy, fanoušci,“ přiznává ředitel.

Pro jubilejní padesátý ročník se chtěli vydat cestou výjimečných oslav v různých podobách. Jenže uteklo pár týdnů a situace se radikálně změnila.

Barumka nyní bojuje o to, aby vůbec mohla proběhnout.

Ze sportovního hlediska by se jednalo o mimořádně kvalitní ročník – z kalendáře mistrovství světa odpadá jeden podnik za druhým a jezdci se ptají, zda místo něj mohou závodit právě v mistrovství Evropy, nabízejícím v tuto chvíli jediný ucelený kalendář mezinárodních rallye, které se z hlediska nezbytných hygienických opatření mohou bez větších potíží uskutečnit.

„Bohužel koronavirová epidemie se zásadně promítla i do ekonomiky našeho závodu i mnoha partnerů. V tuto chvíli se proto soustředí všechna naše pozornost na vás, diváky a fandy. Jste to vy, kdo vedle závodních posádek tvoří neskutečnou atmosféru ať už na rychlostních zkouškách, na městské speciálce, v servisní zóně, na startu a cíli nebo třeba při autogramiádách. Jste kořením zlínské rallye a od vypuknutí koronavirové epidemie jsme ani na chvíli neuvažovali, že by se barumka odjela bez vaší účasti. Teď však nastala chvíle, kdy potřebujeme vaši podporu a kdy můžete rozhodnout o dalším osudu tohoto závodu. Do naplnění rozpočtu totiž aktuálně chybí tři a půl milionů korun. Je to obrovská částka a na její zkompletování zbývá jen minimum času, nicméně i přesto doufáme, že se jubilejní ročník podaří zachránit,“ je optimistou Regner.

Zdroj: Youtube

„Obracíme se tedy na všechny diváky Barumky, fanoušky rallyesportu, soutěžní týmy, místní obyvatele, kterým voní benzín, stejně jako na firmy a podnikatele, abyste pomohli finančně podpořit uskutečnění padesáté Barumky – ať už by proběhla letos anebo v roce 2021, kdy by už celková situace mohla být o něco příznivější,“ dodal ředitel Barum Rally.

Link na stav transparentního účtu bude zveřejněn během několika dnů na stránkách www.czechrally.com hned poté jak bude aktivní.

„Jména všech, kteří Barumku v této mimořádné situaci podpoří, budou umístěna na startovní rampu. Byli bychom nesmírně šťastní, kdyby se rozpočet podařilo zajistit a se všemi podporovateli se nakonec mohli – ať už letos, nebo napřesrok - u rampy společně sejít,“ dodal Miloslav Regner.

Číslo účtu, kam můžete přispět na 50. Barum Czech Rally Zlín:



5886761329/0800



IBAN: CZ28 0800 0000 0058 8676 1329



BIC (SWIFT): GIBACZPX