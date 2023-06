/VIDEO/ Necelé dva měsíce zbývají do startu 52. ročníku populárního automobilového závodu Barum Czech Rally Zlín, který se tentokrát pojede o týden dříve, než jsou především fanoušci zvyklí (18. - 20. 8.). „Historicky byl vždy problém s dřívějším termínem, ale nyní jsme již na vše nachystaní,“ uklidňuje motoristickou veřejnost předseda organizačního výboru Miloslav Regner.

Ředitel Barum Czech Rally Zlín Jan Regner. | Video: Břenek Martin

Těšit se ovšem může na vyšší podporu ze strany jednoho z důležitých partnerů Barumky. „Bude to o milion korun více než v minulosti. Uvědomujeme si důležitost a přínos, nejen ekonomický, nejen pro naše město. Barumka je nadregionální, co se týče návštěvnosti, dokonce mezinárodní,“ poznamenal za město Zlín jeho primátor Jiří Korec.

Velké změny se v 52. ročníku očekávat nedají. „Formát bude stejný jako v posledních letech. Promotérem FIA jsme omezeni čtyřmi dny, proto se seznamovacími jízdami opět začneme až ve čtvrtek, do startu se musí vše zhutnit. V pátek musí posádky ještě zvládnout nájezdy vložek, shakedown, kvalifikaci, aby vše mohlo začít v 16 hodin slavnostním startem. Město uzavřeme před 17. hodinou, kdy se na městském okruhu opět odehraje Grand Prix Bugatti, 15. ročník závodu historiků a večer pak hlavní závod. V sobotu a neděli poté na závodníky a fanoušky čeká 12 rychlostních zkoušek na šesti úsecích, po třech každý den,“ upřesnil Miloslav Regner s tím, že celkem Barumka bude mít opět na dvě stovky ostrých kilometrů a 13 rychlostních zkoušek.

Zdroj: Kopl Libor

„Názvy úseků oficiálně zveřejníme až v příštích dnech, ale již nyní mohu prozradit, že více než šedesát procent tratí bude nových. Z toho oprášíme části hned dvou rychlostních zkoušek, na kterých jsme závodili v roce 1994. Moc pamětníků, co to zažili, na startu asi stát nebude,“ pousmál se Regner senior. „Poslední rychlostní zkouška se pojede v Halenkovicích, ve Žlutavě, která opět bude závěrečnou power stage. Dojezd a vyhlášení bude ve Žlutavě přímo před kostelem,“ prozradil předseda alespoň něco málo z programu 52. ročníku.

Ty fanoušky, kteří se k tratím nebudou moci dostat, potěší, že celou Barumku budou snímat televizní kamery. „Celý závod bude možné sledovat na zpoplatněné platformě WRC plus live, v jednání jsme ale i s Českou televizí, která by měla přenášet vybrané zkoušky, nějakých pět hodin závodu – páteční městskou erzetu a pak každý den jeden úsek s dvěma průjezdy,“ upřesnil ředitel Barum Czech Rally Zlín Jan Regner. „Vše se točí kolem vysílání, je to náročné. Rychlostních zkoušek je sice méně, ale kilometráž se nezměnila, vyžadují minimálně stejnou péči. Spíše počty pořadatelů narůstají, vše je složitější než dříve,“ přiznal Jan Regner s tím, že uzávěrka posádek je až koncem července.