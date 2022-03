Evropský šampionát si vzal pod svá křídla nový promotér, který po vzoru MS zavádí na všech soutěžích závěrečnou Power Stage, živé přenosy z každé rychlostní zkoušky a mění se i skladba měřených testů během sobotního dne.

Rally se odjede od seznamovacích jízd až po cílovou rampu v rychlém sledu čtyř dnů, podobně jako v loňském roce.

Předehru obstará ve středu prezentace posádek s výdejem itinerářů a volitelná administrativní přejímka. Ve čtvrtek posádky zahájí seznamovací jízdy, které budou pokračovat i v pátek. Ve čtvrtek proběhne dále administrativní a technická přejímka. V pátek je dopoledne na programu kvalifikace (shakedown), letos v bezprostřední blízkosti servisní zóny umístěné tradičně v prostorách hlavního partnera rally, společnosti Continental Barum v Otrokovicích. V odpoledních hodinách se uskuteční před zlínskou radnicí slavnostní start a ve večerních hodinách divácky atraktivní Super rychlostní zkouška, jejíž trať povede již po novém kruhovém objezdu na konci ulice Vodní.

V sobotu přichází podstatná změna, neboť se pojede jen šest rychlostních zkoušek na třech úsecích. „Důvodem této změny jsou přímé přenosy, neboť celý časový harmonogram jsme museli přizpůsobit požadavkům promotéra. Mezi starty jednotlivých erzet musí být přibližně hodina, aby se přenosy nepřekrývaly,“ pověděl Miloslav Regner, ředitel Barum Czech Rally Zlín. V neděli již najdeme v harmonogramu obvyklé tři úseky rychlostních zkoušek, které se pojedou dvakrát. Závěrečná Power Stage měří téměř dvacet kilometrů. V cíli soutěže na zlínském náměstí se objeví nejlepší posádky krátce po sedmnácté hodině. „Jednapadesátý ročník měří celkem 623 km a obsahuje 13 rychlostních zkoušek na sedmi úsecích v celkové délce 202 km. Posádky čekají náročné rychlostní zkoušky s řadou obtížných úseků, které prověří připravenost soutěžních posádek a vozů,“ řekl Miloslav Regner.

Od letošní sezony přechází seriál Mistrovství Evropy v rally pod nového promotéra společnost WRC Promoter GmbH se sídlem v německém Mnichově, jenž patří do seskupení nápojového giganta Red Bull. Promotér seriálu FIA Mistrovství světa v rally (WRC) zajišťuje od roku 2022 i práva pro ERC, což je pro tento prestižní šampionát důležitým politickým a sportovním posunem ve světě rally. ERC zároveň posílilo portfolio promotéra WRC, kde patřilo již v minulých letech Mistrovství světa v rallycrossu (World RX). Je zde nastolena silná vize učinit z ERC mezistupeň pro vstup do WRC. V letošní sezoně nebudou mezi oběma prestižními seriály žádné termínové kolize, jako tomu bylo v loňském roce.

Zlínští pořadatelé byli velmi blízko k tomu, aby se barumka zařadila do seriálu mistrovství světa WRC. Promotér po odřeknutí Irska usilovně hledal třináctý podnik do letošního kalendáře a Barum Czech Rally Zlín se dostala do finálního výběru kandidátů. Nakonec přednost dostala Ypres Rally v Belgii, která byla součástí WRC již v loňském roce.

„Bylo to neskutečně blízko, nikdy v historii jsme nebyli tak blízko dostat do Zlína podnik mistrovství světa. Nejen my, ale hlavně fanoušci v České republice by si splnili dětský sen. Usilovně se vše řešilo během dvou týdnů, nakonec promotér zvolil Belgii, která mistrovství světa hostila již v loňském roce,“ uvedl Jan Regner, zástupce ředitele rally. Přesto um a zápal obětavých lidí ze Zlína na promotéra velmi zapůsobil. „Byli jsme velmi ohromeni profesionalitou a plány ze strany organizačního týmu ve Zlíně. Tato rally zůstává klíčovým podnikem evropského šampionátu a dveře ambicím WRC má otevřené. Těšíme se na další spolupráci,“ nešetřil slova uznání Jona Siebel, výkonný ředitel společnosti WRC Promoter.

Pro fanoušky je velmi příznivá informace, že celý osmidílný seriál Mistrovství Evropy lze sledovat online na placené platformě WRC+. V praxi to znamená, že každá rychlostní zkouška Barumky bude vysílána živě po vzoru podniků mistrovství světa. Závěrečná rychlostní zkouška se pojede jako Power Stage, která se bude vysílat přímým přenosem na televizních stanicích nebo prostřednictvím nového systému All Live (WRC+). Pojede se vždy na závěr rally v neděli se startem prvního vozu v 16:08 hodin po přeskupení čela startovního pole. Na rozdíl od loňské sezony nedostanou posádky bonusové body za každou etapu, ale bodovaná bude právě závěrečná Power Stage.

Pevnou součástí barumky je v posledních letech neodmyslitelně Star Rally Historic. Oblíbená rally, která vyrostla do plnohodnotného podniku a pevný pilíř českého šampionátu historiků, se pojede při čtrnáctém ročníku opět tři dny od pátku do neděle. Diváci se mohou těšit opět na demonstrační jízdu Rally Legend. „Po páteční městské erzetě v nočních ulicích Zlína pojede během sobotního dne mezi průjezdy soudobých vozů evropského, českého pole a poté v závěru. V neděli vyjedou na trať před startovním polem barumky, aby na cílovou rampu dorazili v předstihu před nejlepšími posádkami soutěže. Celkem je pro historiky připraveno 176 ostrých kilometrů na 11 rychlostních zkouškách, které se pojedou na všech sedmi úsecích,“ upřesnil Miloslav Regner, ředitel Star Rally Historic.