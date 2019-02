Zlín – Jedenácté místo a pět bodů do absolutní klasifikace. Taková je vizitka Vladimíra Barvíka po závěrečním podniku Mezinárodního mistrovství České republiky v rallye.

Vždy dobře naladěný pilot Vladimír Barvík. | Foto: DENÍK/Martin Břenek

Zlínský soutěžák se tímto výsledkem udržel mezi nejlepší patnáctkou celého šampionátu a se svým letošním působením mezi českou elitou může být spokojený.

„Možná jsme mohli pomýšlet v Příbrami i na první desítku, v níž jsme se chvíli pohybovali, ale závěrečná runda už se jela za mokra a my jsme se úplně optimálně netrefili do obutí. Vzadu jsme měli slicky, trochu nám to ujíždělo a museli jsme trochu zpomalit, abychom se zbytečnou chybou v samotném závěru nevyřadili ze hry,“ uvedl Barvík.

Ten se ani tak nesoustředil na absolutní pořadí jako spíš na interní souboj s týmovým kolegou Danielem Landou, který nakonec dorazil o dvě vteřiny rychleji a procpal se do první desítky. „Především jsem rád, že Dan konečně dojel do cíle. Obě auta jsou v pořádku, žádnou velkou škodu jsme nenapáchali a dosažené výsledky odpovídají našim možnostem,“ pokračoval střízlivě jezdec Anvel Racing Teamu.

Již tradičně totiž sedlal vůz Mitsubishi Lancer Evo IX, s nímž na souboj mezi nejlepšími pomýšlet nemohl. Nakonec ve své třídě obsadil sedmou pozici a potvrdil, že stále patří k tomu lepšímu, co tuzemský šampionát nabízí. „Letos jsme kvůli finanční situaci museli poněkud slevit ze svých ambicí a zvyknout si na dojíždění ve druhé desítce. Každý dokončený závod bez poškození auta jsme mohli považovat za úspěch,“ dodal v nadsázce Barvík.

Je tedy nasnadě, že během dlouhé nadcházející pauzy udělá vše pro to, aby se ekonomická situace v týmu zlepšila a zlínský soutěžák opět mohl pomýšlet na vyšší mety. „V dnešní době však považuji za úspěch, že vůbec můžeme závodit. Navíc tento rok byl hodně náročný. Měli jsme spoustu starostí a práce s přípravou natáčení Danova filmu a zákazníky v servisu jsme taky nemohli nechat na holičkách. Závody byly holt na vedlejší koleji a cílem bylo hlavně neublížit autu,“ uzavřel 39letý jezdec.