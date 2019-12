„Byl to asi jeden z nejlepších zápasů, ale pamatovat si asi budu více jiné důležité zápasy, kdy jsem nedal tolik bodů, ale vyhráli jsme je,“ pochvaloval si Krutílek.

Byl to pro vás životní zápas?

Abych řekl pravdu tak ani nevím, jak se to povedlo. Od začátku jsme vedli a soupeře k ničemu nepustili a ze hry vyplývaly střelecké pozice, které jsem proměňoval, soupeř hodně fauloval a já využíval nabídnuté trestné hody, které jindy bohužel moc neproměňuji. Vše nějak tak do sebe zapadlo. Že z toho bylo 40 bodů, jsem zjistil až po zápase.

Jedenáct bodů vám ještě chybělo, abyste vyrovnal rekord soutěže Petra Šlechty z Písku z dubna 2017, který nasázel 51 bodů. Co se musí sejít, aby se to povedlo?

Musí se toho sejít asi více, aby se takový výkon podařil. Jsou dny, kdy člověk trefí skoro každou střelu, soupeř špatně brání a nabízí vám jednoduché koše. Pak to určitě reálné je. To že mi chybělo 11 bodů, je sice hezké, ale nemyslím si, že bych v budoucnu reálně atakoval tuhle hranici.

Kdo basket hraje odmala, pro něj asi není problém trefit obroučku za dva i tři body. Je to jen o tréninku, nebo na to musí mít i vrozený cit a odhad?

Všechno je o tréninku. Někdo může mít talent, ale ten, kdo poctivě trénuje a přidává si, tak nakonec bude lepší než jenom ten, kdo má talent. Je to hlavně o tréninku, a aby to vlastně člověka bavilo, což je podle mě nejdůležitější.

Zároveň vedete klubovou bodovou tabulku, celkově jste osmý s 210 body, průměrem 19,09 bodu na zápas. Jste v životní formě?

Možná ano, možná ne. To lze těžko říct, každopádně letos se cítím na palubovce asi nejlépe za poslední roky. Že se to odrazilo na tom, že se mi daří střelecky, je jenom plus. Jsem hlavně rád, že se nám daří, jako tým vedeme tabulku a že se basketem hlavně bavíme a doufáme, že to baví i lidi, kteří chodí na zápasy v hojnějším počtu, než tomu bylo v minulých sezónách.

O čem vlastně sní zlínský basketbalista? Jaké má cíle?

Tak letošní cíle jsou určitě umístit se co nejvýše, k čemuž máme dobře našlápnuto, a hlavně se basketbalem bavit a bavit lidi. Do budoucna by určitě měl být cíl postup do nejvyšší soutěže, kterou by si Zlín určitě zasloužil, za to jak klub v posledních letech funguje jak v mužské kategorii tak hlavně s mládeží, díky čemuž se hlásí více a více dětí. Bohužel první liga není profesionální a každý z kluků má basketbal k práci nebo studiu, takže vše se odvíjí od finanční stránky věci, proto je postup do nejvyšší soutěže otázka několika příštích let. Ale postupnými kroky to určitě není nereálné.

Pojďme k týmu. Po 11 odehraných zápasech jste první, prohráli jste jen jednou. Kde vidíte hlavní důvody formy?

Trenér dobře posílil tým před sezonou, kdy přišli kluci z Olomouce Martin Vaňák a Kuba Hanuš a tím pádem nemáme takové problémy, když se někdo zraní nebo s námi nehrají kluci z Brna, kteří nám taky hodně pomáhají. Navíc teď se nám vrátil i David Nehoda a posílili jsme o Martina Nábělka, takže budeme ještě silnější.

Jste ještě silnější než před dvěma lety, kdy jste také měli dlouhou sérii výher?

To lze těžko říct, ostatní týmy se hodně změnily, takže je těžko porovnávat, jestli jsme silnější nebo slabší. Každopádně ta hlavní osa týmu je podobná té z před dvěma lety a každý ten tým měl své přednosti. Zatím jsme prohráli pouze jednou, a to ještě střelou v poslední vteřině, takže jsme na dobré cestě, abychom se i letos dostali v play-off co nejdál a potvrdili, že máme kvalitní tým a můžeme hrát s každým.

Naposledy jste porazili i díky vašich 16 bodům Prostějov. Co rozhodlo?

Zápas se nevyvíjel moc dobře, v poločase jsme prohrávali asi o 12 bodů, špatně jsme bránili a celkově naše hra nebyla taková, jakou bychom si představovali. Trenéři změnili v poločase taktiku, hráli jsme v menší a rychlejší sestavě a díky tomu se nám podařilo utkání v poslední čtvrtině otočit. V závěru hrála velkou roli zkušenost, kterou jsme oproti mladému soupeři měli.