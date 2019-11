Zkušený basketbalista Michal Šušák se v dresu Jiskry Kyjov postavil bývalému klubu. Poprvé od návratu do rodného města vyzval nedávné spoluhráče a kamarády.

Pikantní souboj podle očekávání dopadl lépe pro favorizované hosty, kteří si ze Slovácka odvezli výhru 82:65 a zasloužený postup do třetího kola Českého poháru.

Dvaačtyřicetiletý pivot ale po porážce o sedmnáct bodů nesmutnil. Zápas splnil očekávání.

„Byla to taková odměna, pro mě velký svátek. Ve Zlíně jsem strávil necelých deset sezon. Jsem rád, že jsme soupeře potrápili,“ uvedl Šušák.

Zlínu se postavil poprvé od návratu do Kyjova, nijak nervózní z toho ale dvoumetrový borec nebyl.

„Trému jsem necítil, v kariéře jsem toho odehrál dost. Spíš jsme se na to všichni těšili,“ přiznává.

Druholigový nováček si na lídra první ligy věřil. Úvodní čtvrtinu dokonce těsně vyhrál, pak ale před zaplněnou halou kralovali hosté.

„Zlínský tým zůstal skoro stejný. Akorát přišel Vaňák z Olomouce a ještě nějací kluci na hostování z Brna. Soupeř byl celkově vyspělejší, uhrál si to zkušeně,“ ocenil Šušák.

Po zápase sportovně pogratuloval soupeři, vyfotil se s hostujícím trenérem Kotalou. Na povídání moc času neměl, spěchal domů. Známé tváře ale znovu rád viděl.

„Zlín pro mě hodně znamená. Vždycky na něj budu mít jenom ty nejlepší vzpomínky. Ať už basketbalové nebo ty rodinné,“ líčí.

Kromě toho, že si v Baťově městě prodloužil kariéru, narodil se mu tam také syn.

„S panem Miklem jsme tehdy byli domluvení na pěti letech, nakonec z toho byla skoro desetiletá spolupráce,“ usmívá se.

Šušák rád vzpomíná hlavně na sezonu 2011/2012, kdy zlínští basketbalisté hráli baráž o extraligu. Jindy tak daleko nikdy nedošli. „Před dvěma lety jsme hráli čtvrtfinále s Košíři. Série byla na pět zápasů a my poslední utkání vyhráli v Praze. To byly úžasné momenty,“ vybavuje si zpětně. V semifinále ale Zlíňané vypadli s Jihlavou.

Sen o postupu do extraligy se tak zatím nenaplnil. „Hala je tam krásná, ale podle mě by to finančně neutáhli,“ myslí si Šušák.

Sám si nejvyšší soutěž zahrál. A rozhodně nebyl jenom do počtu. Naopak, kyjovský rodák v české extralize zanechal slušnou stopu.

Nejhezčí vzpomínky má na Děčín. Na severu Čech bojoval o medaile, pod špičkovými trenéry Hummelem a Budínským slavil největší úspěchy.

„Skončili jsme čtvrtí, pátí. Získali medaili v Českém poháru,“ připomíná.

Do té doby byl přitom věrný Moravě. „A právě proto jsem si z různých nabídek vybral právě Děčín,“ směje se. „Chtěl jsem poznat republiku a vidět, jak to funguje i jinde,“ vysvětluje.

Do velkého basketbalu se dostal v Brně, kam si ho z Uherského Hradiště jako nadějného teenagera vytáhl legendární Miroslav Pospíšil.

„Je to super trenér. Mám na něj nejlepší vzpomínky, protože mě naučil basketbal,“ vyznává se. Šušák v krajském městě nastupoval po boku takových es, jako byli Okáč, Svoboda, Krejčí nebo Czudek.

Přitom v Kyjově začínal s košíkovou až v patnácti letech. O rok později společně s dalším významným odchovancem Jiskry Alešem Klimkem zamířil do Uherského Hradiště, kde hráli dorosteneckou ligu.

Z Brna hostoval v Kroměříži. I v dresu Hanácké Slavie si vyzkoušel nejvyšší soutěž. „Všude kde jsem hrál, mám krásné vzpomínky a spoustu kamarádů. Rád se tam vracím,“ přiznává.

„Jezdím na svatby, různé akce. Teď jsem byl s rodinou na dovolené právě v Děčíně, kde jsem jim to chtěl ukázat. Strávil jsem tam tři roky,“ pokračuje vedoucí energetického oddělení v jedné zlínské developerské firmě.

Kariéru skromný pivot prožil podle představ. Ničeho prý nelituje.

„Jsem rád, že jsem se v mládí rozhodl pro sport, ke kterému vedu i své děti,“ říká Šušák, jenž by své zkušenosti rád postupně předal v Kyjově začínajícím basketbalistům a vychoval své nástupce.

Ke sportu vede i své tři ratolesti. „Syn Dominik má devět let, dcera Elenka čtyři roky a Julie má teprve rok,“ zakončuje povídání Šušák.

Český pohár mužů, 2. kolo

Jiskra Kyjov – SKB Zlín 65:82 (18:16, 31:40, 44:59)